Семья Натальи Водяновой пожертвовала 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Франция объединилась в едином порыве: состоятельные граждане и простые люди присоединились к сбору пожертвований на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери. Президент страны Эмманюэль Макрон официально заявил, что собор будет восстановлен в кратчайшие сроки, и попросил всех, кому небезразлична судьба главного символа Парижа, перечислить любую сумму на его реставрацию. Одно из самых весомых пожертвований сделала семья возлюбленного Натальи Водяновой – французского миллиардера Антуана Арно. Принадлежащая его отцу Бернару Арно корпорация LVMH перечислила на реставрацию 200 миллионов евро. Наталья сделала по этому поводу заявление в своем Инстаграме:

- В знак солидарности и глубокой скорби в связи с национальной трагедией семья Арно и группа компаний LVMH приняли решение оказать вклад в работы по восстановлению выдающегося Собора, символа не только Франции, ее наследия и единства, но также и всей мировой культуры. Семья и группа не только жертвуют сумму 200 млн евро в фонд реконструкции Собора, но также предлагают государству и правительству любую посильную помощь своих лучших команд, включая специалистов с креативной, архитектурной и финансовой экспертизой, чтобы помочь в привлечении средств и работе по восстановлению, - написала Наталья.

Еще 100 миллионов евро на реставрацию Нотр-Дама пожертвовал другой состоятельный француз – миллиардер Франсуа-Анри Пино, супруг голливудской звезды Сальмы Хайек. Глава модной империи PPR пожертвовал эту сумму из семейного фонда Artémis.

- Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия, - прокомментировал Пино в своем заявлении для прессы.

Салма Хайек и Франсуа-Анри ПиноФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Наталья Водянова живет в гражданском браке с миллионером Антуаном Арно — сыном богатейшего человека Франции и одного из самых состоятельных людей планеты, главы модной империи LVMH Бернара Арно. Французский концерн LVMH – производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, элитного шампанского Moët & Chandon, коньяка Hennessy и многих других известных товаров. Согласно данным Forbes, состояние Арно-старшего оценивается в 21,5 миллиарда долларов. Его сын трудится на посту исполнительного директора компании Berluti, выпускающей мужскую обувь и аксессуары из кожи класса люкс. В 2014 году Водянова родила Антуану сына Максима, а спустя два года – еще одного мальчика, которого пара назвала Романом.

С богатством семьи Арно может потягаться только клан Пино. Муж Сальмы Хайек, миллиардер Франсуа-Анри Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 23 миллиарда, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов.