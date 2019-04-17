Дженнифер Лопес признали самой стильной женщиной года

Ассоциация модельеров Америки назвала имя самой стильной женщины года: ею стала певица Дженнифер Лопес. 49-летняя поп-дива официально признана иконой стиля и получит почетную награду на на премии CFDA Fashion Icon Award 3 июня 2019 года. Церемония пройдет в Бруклинском музее Нью-Йорка.

«От печально известного платья Versace до ее музыкальных клипов, вписанных в мировую историю поп-культуры, и множества знаковых появлений на красной дорожке — стиль Лопес всегда был выдающимся», - говорится в заявлении Ассоциация модельеров Америки.

Эксперты также напомнили об успехе именного бренда звезды JLo by Jennifer Lopez: под этой маркой артистка выпускает одежду, парфюмы и аксессуары. Дженнифер создала свой бренд в 2001 году и с тех пор заработала на нем более миллиарда долларов. Лопес стала одной из первых звезд шоу-бизнеса, запустившей свой бизнес в сфере моды.

- С помощью одежды Дженнифер Лопес демонстрирует уверенность в себе и силу. Каждый раз дизайнеры и фанаты с нетерпением ждут её модных выходов, цитирует Vogue основателя Ассоциации дизайнера Диану фон Фюрстенберг.

Дженнифер появилась на красной дорожке Грэмми в одном из самых впечатляющих нарядов за всю историю премии – платье от Версаче. Певицу сопровождал ее бойфренд рэпер Пафф Дэдди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За титул иконы стиля Джей Ло соперничала с певицей Рианной, супермоделью Наоми Кэмпбелл, главным редактором итальянского Vogue Франкой Соццани и другими знаменитостями.

Дженнифер не раз попадала во всевозможные рейтинги самых модных и стильных. В декабре прошлого года издание Footwear News оубликовало рейтинг Топ-10 самых стильных знаменитостей 2018 года. Джей Ло тогда заняла третье место — ее опередили только певица Леди Гага и супруга принца Гарри Гарри Меган Маркл. Составители рейтинга особенно отметили пышное ярко-розовое платье с длинным шлейфом, в котором Лопес пришла на премьеру фильма «Начни сначала».

Джей Ло не раз попадала в список самых сексуальных женщин планеты. А в 2012 году певица возглавила рейтинг самых влиятельных звезд по версии Forbes. Входит Дженнифер и в десятку самых богатых певиц мирового шоу-бизнеса: в 2018 году она заработала 47 миллионов долларов, попав на шестое место в ежегодном списке Forbes.

В конце прошлого года Лопес появилась на премьере своего нового фильма "Начни сначала" в потрясающем розовом платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подготовка к вручению модной премии совпала для Лопес с приятными хлопотами по подготовке к свадьбе. Месяц назад певица получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, 43-летнего бейсболиста Алекса Родригеса. Спортсмен сделал ей предложение в романтической обстановке во время отдыха на Багамских островах. На помолвку жених подарил невесте кольцо с огромным бриллиантом стоимостью 4,6 млн. долларов.

Помимо подготовки к свадьбе Дженнифер сейчас плотно занята съемками в новом фильме. Певица снимается в авантюрной комедии «Hustlers». Джей Ло досталась роль стриптизерши по имени Рамона, так что артистке пришлось научиться танцевать у шеста. Фильм основан на реальных событиях: группа стриптизерш в начале 2000-х из-за финансового кризиса лишились работы и денег. Труженицы эротического жанра решают отомстить богатым клиентам с Уолл-стрит, кинувшим их.