Кому дадут ипотеку под шесть процентов

Разбираемся, кто и как может воспользоваться обновленной программой, и рассказываем об условиях льготной ипотеки для семей в 2019 году.

1. Что изменилось

Льготная ставка в 6% теперь будет действовать в течение всего срока кредита, а не трех, пяти или восьми (в зависимости от количества детей) лет, как было раньше. Соответственно к количеству детей льготы больше не привязаны - достаточно родить второго, чтобы воспользоваться ими по полной программе.

Отдельные условия - для семей с Дальнего Востока. Для них ставка будет не 6, а 5%.

2. Кто может участвовать в программе

Главное условие - ребенок (второй, третий и далее) должен родиться с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года. У дальневосточников, если они хотят претендовать на «сниженные» 5%, - с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года.

Тот родитель, который берет ипотеку, и дети должны быть гражданами России.

3. Сколько нужно своих денег

Вовремя родить детей мало, от семьи все же потребуются и кое-какие вложения.

Первоначальный взнос - от 20%. Это тоже обязательное условие: размер льготного кредита не должен превышать 80% от стоимости недвижимости.

Правда, в качестве взноса можно использовать материнский капитал. Сейчас он составляет 453 тысячи рублей и полагается всем семьям, где родился второй, а также последующий (если маткапитал еще не получали) ребенок. То есть если стоимость нового жилища укладывается в 2,3 млн рублей, дополнительные средства искать не надо. Главное - иметь возможность вовремя расплачиваться по кредиту.

4. Какое жилье разрешается купить

Программа распространяется только на покупку новостроек. Ведь кроме поддержки семей, у нее есть и еще одна задача - поддержать на плаву наш строительный сектор.

Правда, новые поправки, те, которые вступили в силу на днях, для Дальневосточного округа предусматривают исключение. Там, и только если речь идет о сельских поселениях, льготную ипотеку можно брать и на вторичное жилье. (Для остальной России таких исключений нет даже для села).

Есть ограничения и по сумме кредита. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области - от 500 тысяч до 12 млн рублей. Для всех остальных - от 500 тысяч до 6 млн. В принципе можно купить и более дорогую квартиру, но кредит по льготной ставке дадут именно в установленных пределах.

5. А если заем уже есть

Его можно рефинансировать, чтобы воспользоваться льготными условиями.

Пример. Семья, где всего один ребенок, взяла ипотеку по обычной рыночной ставке. А теперь родился второй. Можно подавать заявление на рефинансирование - оставшиеся выплаты по кредиту вам пересчитают уже по льготной ставке. При этом теперь по обновленным правилам разрешается рефинансировать и уже переоформленные ранее каким-то иным образом кредиты - ограничения на этот счет сняты. Главное условие - остаток выплат не должен превышать 80% стоимости жилья.

Другой вариант. Семья уже воспользовалась льготной программой, но на старых условиях. Чтобы ставку в 6% продлили на весь период, надо подписать с банком дополнительное соглашение. Экономия получается существенная.

Льготная ставка в 6% теперь будет действовать в течение всего срока кредита, а не трех, пяти или восьми лет, как было раньше.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЕСТЬ ВОПРОС

Зачем понадобилось что-то менять

Расширение льгот по ипотеке для семей с детьми - одно из предложений президента, высказанных им в Послании Федеральному собранию. До сих пор после рождения второго ребенка можно было рассчитывать на льготные 6% в течение трех лет, третьего и т. д. - пяти лет. А если, после того как семья взяла льготную ипотеку, родился еще один ребенок, срок увеличивался до восьми лет.

Но дальше расплачиваться надо было уже по более высокой ставке (ключевая ставка ЦБ плюс 2%). Считается, что именно по этой причине программа оказалась не очень эффективной. Тем более что какой там будет ставка ЦБ через 3 - 5 - 8 лет, предсказать сложно. Хорошо если снизится с нынешних 7,75%. А если повысится?

Так или иначе, по данным на февраль 2019 года, по программе было выдано всего 7,1 тысячи ипотечных кредитов, в то время как изначально расчет был примерно на 500 тысяч семей.

Теперь условия ипотеки с господдержкой стали значительно более понятными и предсказуемыми. Поэтому, как предполагается, желающих ею воспользоваться будет значительно больше. По оценкам аналитического центра Дом.РФ (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию), потенциальный спрос на программу может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно.

ЦИФРЫ

44% российскихисемей хотели бы улучшить свои жилищные условия

50% ипотечных заемщиков составляют граждане до 30 лет. (Данные Дом. РФ.)

КСТАТИ

Полагается ли льгота, если дети от разных родителей?

Заемщиком может быть любой из родителей - и мама, и папа. Важно, чтобы он приходился родителем именно тому ребенку, с появлением которого возникло право на льготную ипотеку.

Допустим, в семье двое детей от разных браков, общая у них только мать. Отец второго ребенка вправе взять от лица этого семейства льготную ипотеку.

Еще вариант. Мама двоих детей развелась и вновь вышла замуж. В этом случае, если второй ребенок родился в сроки действия программы и новая семья хочет взять ипотеку, женщине самой придется стать заемщицей. При этом нового супруга можно оформить как созаемщика. То есть ему самому льготную ипотеку не дадут, а вот подстраховывать жену - пожалуйста.

Вообще, если платежеспособность родителей вызывает сомнения, допускается участие созаемщиков со стороны - до четырех человек. Ими могут быть хоть бабушки и дедушки, хоть вообще кто угодно, лишь бы были готовы взять на себя такие финансовые обязательства.