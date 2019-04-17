Пять машин, которые мы потеряли

В Подмосковье открыли новый завод по производству престижных «Мерседесов», а народный «Форд» решил покинуть нашу страну. Вслед за недорогими «Шевроле», кстати. Одновременно «Опель» пообещал вернуться. Одни приходят, другие уходят, но какие-то машины уехали безвозвратно. Хотя на сайтах объявлений таких подержанных все еще пруд пруди.

Lada Priora

Наследница «десятки», чуть ли не отечественный люкс. Машина оказалась неприспособленной даже для установки автоматической коробки передач - «автомат» туда попросту не помещался. В «Калины» влезал, а в эту ни в какую. Поэтому билет в будущее получила именно Kalina, ее чуть докрутили, где-то удешевили, в итоге получилась Granta.

За «Приору» еще какое-то время держался юг России, на Кубани и на Кавказе она очень полюбилась, даже песни о ней слагали. «Дерзкая на «Приоре», «Самая надежная подруга с мотором - «Лада Приора»… Поищите в интернете эти шедевры, до трясучки, до слез проберет. А по машине плакать не надо, просто ушло ее время.

Цена 5 - 7-летней по объявлениям: 250 - 300 тыс. руб.

Ford Focus

А это уходящая натура. Весь фокус в том, что мегауспешной была модель второго поколения. Цена приемлемая - в полмиллиона можно было уложиться 10 лет назад. Размер почти королевский, а ехал автомобиль азартно, почти как BMW. Очень хорошо над подвеской поколдовали инженеры европейского офиса «Форда». Потому и стала модель самой популярной иномаркой в нашей стране на долгие годы.

Но машины нынешнего, третьего поколения стали ниже, главное, дороже. Покупать «Форд» за миллион - это слишком. Американская фирма решила, что модель станет глобальной, то есть одинаковой для всех стран мира. Но турбомоторы и дорогие роботизированные коробки оказались не для нас, здесь это не сработало, а высвобождающееся место в сердцах россиян по-быстрому заняли «корейцы».

Цена 7 - 10-летнего по объявлениям: 300 - 400 тыс. руб.

TagAZ Tager

Уже и не помните такого? А в Таганроге собирали под этим названием SsangYong Korando - брутальный круглоглазый внедорожник с лицензионными моторами от «Мерседеса». Прожорливыми, кстати, моторами. И совсем не резвыми.

А сами «Тагеры» были ломучими, только мужики об этом узнали не сразу и успели нахватать этих машин по 500 - 700 тысяч рублей немало, пока завод в 2014 году не обанкротился. Где теперь эти таганрогские «корейцы» - никто не знает.

Цена по объявлениям: 300 - 450 тыс. руб.

Volga Syber

Как красиво начиналась ее история! Завод Chrysler по производству больших седанов разобрали в Штатах и привезли в Нижний Новгород. Правда, большими эти машины считались только у нас, по американским стандартам они лишь среднеразмерные. Зато завод был роботизированным, людей к сборке почти не подпускали. Даже хвалились тем, что исключили вредоносный человеческий фактор.

Но в случае с «Сайбером» он сработал по-другому. Не стали люди покупать такие «Волги». На госзаказ вкалывали роботы, оказались эти машины на службе в милиции (тогда еще) и в армии. Пока директор-иностранец не поставил крест на истории производства собственной легковушки на ГАЗе. И теперь днем с огнем такой не сыскать на улицах.

Цена по объявлениям: 250 - 300 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Тогда еще не ели россияне столько пиццы, а этих малышей покупали для дома, для семьи. Главная фишка модели - дешевизна. Корейская поделка по мотивам японского кей-кара в узбекском исполнении стоила меньше 200 тысяч рублей, вы вообще помните такие цены на машины?! Правда, железо на ней ржавело до дыр моментально.

И все же машина заслужила любовь обычных автомобилистов и стала самой популярной в службах доставки пиццы. Но потом ей на смену пришла новая модель с эмблемой Chevrolet, затем эта марка сбежала из страны, узбеки у себя переименовали ее в Ravon. Только новостей на российском сайте этой фирмы нет уже целый год, как нет и машин в продаже.

Цена 7 - 10-летнего по объявлениям: 80 - 160 тыс. руб.