Из всего добра - два ковра: что из советского быта мы помним до сих пор

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Наша квартира в детстве - это поля сражений для солдатиков, поле для развлечения с друзьями, а самое главное - вещи, которые нас окружали. Среди этих предметов мебели, техники и других домашних атрибутов мы росли. В очередной радиопрограмме мы попросили слушателей назвать самый запомнившийся предмет в доме, в квартире, в коммуналке.

И вот какой рейтинг советской мебели и предметов быта получился.

Ковер на стене

Как правило, в квартирах были ковры машинной выработки. Самый популярный цвет - красный. Были варианты с коричнево-черным и зелено-черным рисунком.

Место на стене они занимали в качестве украшения интерьера и как дополнительная звукоизоляция в квартире. Цена зависела от производителя и размера. Некоторые слушатели рассказывали, что небольшой брак на ковре мог сбить цену с 300 рублей чуть ли не в два раза.

Чистка ковра тоже становилась ритуалом, когда практически вся семья выходила зимой во двор и выбивала ковер специальной хлопушкой для ковров, напоминающей по форме теннисную ракетку (подобные продаются до сих пор. - Ред.). Такая процедура, как правило, проводилась раз в год. В остальных случаях ковер просто пылесосили.

Люстра с висюльками

Официальное название «Каскад». Цена от 25 рублей. Но в свободной продаже в некоторых городах ее было не достать.

Один из ритуалов того времени - мытье люстры. Каждая пластмассовая деталька снималась вручную и укладывалась в тазик, куда добавлялся стиральный порошок или уксус для устранения желтого налета. После таких процедур люстра сверкала как новенькая.

Один из ритуалов того времени - мытье люстры. Фото: Кадр из фильма

Мебельная стенка

Она приходила на смену советским шкафам и комодам. Первые советские стенки делались с использованием натурального дерева, которое после заменили на ДСП - древесно-стружечную плиту. Причем больше ценились стенки из соцлагеря - югославские, чешские, немецкие. Сама стенка выполняла множество функций - там хранилась одежда, за застекленные части ставился хрусталь или сервиз, в выдвижных ящиках лежали документы. Иногда поверх стенки ставились еще и книжные полки, которые завершали мебельную композицию.

Первые советские стенки делались с использованием натурального дерева, которое после заменили на ДСП - древесно-стружечную плиту. Фото: avito.ru

ЧТО ЕЩЕ?

Выбитая Нефертити

Гобелены. Их вешали на стену. Пусть и неравноценная, но замена ковру. Были различные вариации с изображениями - от мотивов русских народных сказок до пейзажных или зоозарисовок.

Чеканка. Висела в качестве украшения во многих квартирах. Самые популярные сюжеты - египетская Нефертити или просто женский профиль, олимпийский мишка и писающий мальчик.

Звонок «с птичкой». Или «звонок электрический с мелодичным звучанием». Самый типичный и распространенный - «Соловей» (с различными модификациями). Вещь была настолько популярна, что в одном из номеров журнала «Радио» была опубликована схема для самостоятельного изготовления такого звонка. При должном умении в статье гарантировалось получение «громкого и чистого звучания трелей соловья».