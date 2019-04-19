Загадки убийства дочери топ-менеджера «Роснефти» и ее троих детей: Заказала мать ради наследства в 240 миллионов рублей?

На днях в Московском областном суде вынесли приговор по громкому делу - спустя четыре с половиной года следствия...

Воскресным утром 7 сентября 2014 года жителей элитного подмосковного поселка Терехово разбудил вой сирен. По дороге неслись пожарные машины, кружил вертолет. От горящего двухэтажного дома поднимался хвост черного дыма. Потушить коттедж не могли несколько часов...

При разборе завалов нашли четыре тела. Это были 43-летняя владелица дома Елена Переверзева, ее 13-летний сын Даниил и 3-летние двойняшки Ваня и Маша.

Единственный выживший - 23-летний Дмитрий Колесников - гражданский муж Дарии, старшей дочери погибшей хозяйки. В ту ночь Колесников остался в доме у «тещи» один, без Даши: на следующий день он должен был улетать по работе в Симферополь. А из Терехова до «Шереметьево» рукой подать. 24-летняя Дария ночевала в московской квартире.

Колесников объяснял: ночью в коттедж проникли двое мужчин, они всех убили, связали его и подожгли дом.

Позже судмедэксперты установят, что Елену Переверзеву и ее старшего сына задушили. Когда начался пожар, они были уже мертвы. А малыши Ваня и Маша задохнулись угарным газом. Когда все вокруг запылало, перепуганные братик и сестренка спрятались под кровать. Так их вместе и нашли... Cамому Колесникову помог выбраться из горящего здания через окно рабочий с соседнего участка.

Кто же устроил расправу? Было несколько версий.

Елена Переверзева погибла вместе со своими тремя детьми.Фото: СОЦСЕТИ

Нефтяной след или соперница?

Убийство семьи Переверзевых и поджог дома произошли в День нефтяника. Елена Переверзева работала экономистом в компании «Роснефть». А ее отец Иван Николаевич Чернов еще несколько лет назад был там же топ-менеджером. Предполагали, что преступление может быть посланием Чернову от неких людей из бизнеса. Сам 79-летний (на тот момент) мужчина заявил следователю, что у него таких врагов нет.

Потом всплыла личная тайна Елены Переверзевой. Оказалось, что все ее дети - от разных мужчин. С отцом Дарии Игорем Переверзевым женщина разошлась много лет назад. Игорь уехал в Таиланд и запустил там бизнес, связанный с дайвингом. С отцом погибшего Дани женщина тоже прожила всего несколько лет.

Известно, что младшие дети Елены были рождены с помощью ЭКО (искусственное оплодотворение. - Авт.). В последнее время Переверзева встречалась с бизнесменом Олегом Самарцевым, бывшим директором парка «Сокольники» и исполнительным директором Союза регбистов России. Мужчина нередко ночевал в Терехове, познакомился с родителями Елены, они вместе ездили отдыхать. Он даже собирался усыновить всех ее детей.

Пикантная деталь: Самарцев тогда был официально женат. Жена - топ-менеджер крупного российского банка. Дария Переверзева рассказывала, что в последнее время ее матери на электронную почту приходили письма с угрозами. Девушка считала, что это идет от жены Самарцева, которая пытается удержать бизнесмена в семье.

Это косвенно подтверждали и первые показания Дмитрия Колесникова. Он рассказывал, что в ту ночь спал в комнате на втором этаже и проснулся от криков: «Я выскочил из комнаты и увидел, что Елена Ивановна лежит на полу. Над ней стоит мужчина, показывает планшет, из которого доносится женский голос. Потом появился еще один мужчина, и я в панике бросился бежать. На лестнице я споткнулся, там лежало тело Даниила. Я не знаю, был он жив или мертв. Меня догнал мужчина, и после этого я уже не помню, что было дальше. Очнулся в наполненной водой ванне на втором этаже. Руки связаны. Комнаты уже затянуло дымом...»

Двухэтажный дом сгорел практически полностью. Фото: ГУ СК по Московской области

Неужели ревнивая жена заказала убийство соперницы? Следствие проверило и эту версию. Писем с угрозами в почте Переверзевой не нашли.

Позже Людмила Самарцева выступала в качестве свидетеля в суде.

- Олег ясно дал понять, что уходит, - сказала женщина. - Держаться за этот брак не было смысла. Переверзевой я зла не желала.

Наводчица - няня?

В доме Переверзевых несколько лет жила няня, приглядывала за младшими детьми. Женщина родом из Молдавии. Может быть, она была наводчицей? Ведь банды приезжих уже не раз совершали вооруженные налеты на богатые подмосковные дома.

- В день, когда произошло убийство, эта женщина отпросилась у мамы, - рассказывала корреспонденту «КП» Дария Переверзева. - После трагедии ее допросили только один раз. А еще через неделю она спокойно уехала домой. Почему следователь недокрутил эту версию?

В следствии объяснили, почему не верят в загадочных киллеров и возможных грабителей. По одной простой причине: они не могли не засветиться в поселке, напичканном камерами.

- По всему периметру поселка их около ста штук, - рассказывала «КП» одна из жительниц Терехова. - Даже если предположить, что эти люди полезли через забор там, где нет общих камер, они бы обязательно попали на те, которые сами жители установили на домах. Вся территория под наблюдением! Был случай, когда в поселке дети подрались. Кто был зачинщиком, узнали сразу, посмотрев записи с камер.

Дед Даши Иван Чернов - один из бывших топ-менеджеров «Роснефти».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Сказала, что я из нищей семьи»

Через несколько дней после трагедии Дмитрия Колесникова задержали. К нему накопилось слишком много вопросов. Например, почему киллеры оставили его в живых? А еще парень уверял, что его связали. Но никаких следов на его руках не нашли, а рабочий, который его вытащил, утверждал, что Дмитрий не был связан.

Вскоре Колесников заявил: это он всех убил. Мол, накануне вечером приехал к Елене Переверзевой, чтобы поговорить об их с Дашей будущем.

Молодые люди жили вместе пять лет. Сначала - в квартире Дашиной семьи на «Речном вокзале», потом переехали в центр. Как раз оба окончили вузы. Дария - истфак МГУ, Дмитрий получил в МГТУ им. Баумана диплом по робототехнике. Колесников часто приезжал с Дашей в Терехово, возился с детьми, общался с ее дедушкой. Дедушка помог ему с работой. Дмитрий должен был начать карьеру, став монтажником на нефтяной платформе под Астраханью. А перед этим - слетать на собеседование. Как раз в тот день, когда все случилось.

Накануне Дмитрий купил для Даши обручальное кольцо. На следственном эксперименте он объяснял:

- Колечко достал из кармана. Сказал тете Лене, что Даше хочу предложение сделать. Она сказала, что ни о каком предложении и речи быть не может! Потому что я из ничтожной семьи, бедной, нищенской. Что отец мой лох без образования высшего. Что вообще Дашка со мной просто так развлекается типа.

Дальше он плачет. Рассказывает, что вышел из себя, схватил бутылку шампанского и ударил «тещу» по голове. Испугавшись, что она заявит на него в полицию, нашел веревку и задушил женщину. На звуки прибежал сонный Даниил. Он и его убил. Потом несколько часов просидел, размышляя, что делать дальше. Хотел покончить с собой. Но в итоге решил поджечь дом. Нашел в кладовке жидкость для розжига...

Дария не верила в то, что ее возлюбленный мог совершить такое:

- У Димы не нашли ни ссадин, ни царапин. Невозможно представить, что человека можно задушить без борьбы. Тем более что мама была крупнее Димы. Он тогда весил около 67 килограммов. Мама - 73 кг. Сразу после пожара Диму допросили, но якобы забыли снять смывы с рук, не изъяли срезы ногтей и то, что под ногтями. На месте пожара нашли остатки одежды. Они были мокрыми. Эти вещдоки упаковали в пластиковые пакеты, и они просто сгнили! С них можно было попытаться взять частички ДНК.

Дмитрий с одной из двойняшек - Машей. Позже девочка задохнется во время устроенного им пожара.Фото: СОЦСЕТИ

Из России в Таиланд

Вскоре после задержания Колесникова Дария улетела из России в Таиланд, к отцу. Игорь Переверзев говорил, что после такого стресса дочери нужно время, чтобы прийти в себя.

А через несколько дней Дмитрий Колесников выдал еще одну порцию признаний. Сообщил, что за пару недель до трагедии Даша узнала, что беременна. Колесников был счастлив. Но состояние Даши ухудшилось. В итоге врачи развели руками: это была замершая беременность, плод мертв.

Следователю Колесников рассказал, что якобы здесь не обошлось без влияния матери и дедушки. Мол, не хотели они внука и правнука от парня из обычной семьи.

- Они подстроили все это, - заявил он на допросе. И еще раз описал, что случилось в ту ночь в доме Елены Переверзевой: - ...У меня в глазах встала фотография (снимок УЗИ плода. - Авт.), Дашин животик. Там черная точечка. Написано: «Мое первое фото». У меня была истерика дикая. Взял бутылку, подбежал, ударил по голове, сказал: «***, зачем ты убила моих детей?»

Рабочий, который вытащил Колесникова из горящего дома, потом рассказывал, что пытался проверить, есть ли еще внутри живые. Но дым был слишком густым.

- Я у Колесникова спросил: «В доме есть кто-то еще?» Он ответил, что нет. (Хотя в этот момент в своей спальне были малыши. Возможно, их можно было спасти. - Авт.) Он вел себя неадекватно. Схватил лопату, разбил ею стекло на первом этаже и убежал.

По версии следствия, Дмитрий сознательно создал тягу, чтобы огонь быстрее охватил дом. Сжигал улики? В квартире Даши и Димы следователи нашли его дипломную работу из Бауманки. Одна из глав оказалась посвящена пожарной безопасности, там было и про тягу, и про распространение огня. То есть теорию пожара парень знал.

Чужие миллионы

А еще через несколько дней Дмитрий от всех этих показаний отказался. Заявил, что его запугивали, заставляли что-то употреблять.

Для следствия было очевидно: убийца - Колесников. Заказчицей преступления посчитали Дашу. По версии следствия, девушка планировала вступить в наследство и кататься по миру на деньги родственников (об этом Дмитрий поначалу путано рассказывал в СИЗО). Расчет был такой: Колесников убивает Елену Переверзеву и ее старшего сына Даню (малышей-двойняшек Дима оставляет в живых, а они их потом усыновляют). Дедушка после такого потрясения умирает от сердечного приступа. Общую сумму наследства Елены Переверзевой и Ивана Чернова следствие оценило в 240 миллионов рублей.

Но тут возникает неувязка. Во-первых, не от каждого потрясения человек умирает. Во-вторых, в случае смерти Ивана Чернова наследниками стали бы его жена, бабушка Даши, и его старший сын Евгений, родной брат покойной Елены. У мужчинаы собственный отель в Хорватии, он живет там с семьей. То есть, чтобы добраться до дедушкиных миллионов, нужно было убить еще несколько человек...

Неужели преступникам это было не ясно?

Дария несколько раз присылала в редакцию «КП» из Таиланда электронные письма, в которых комментировала ход следствия и заочные обвинения.

«Какое наследство? У меня в собственности трехкомнатная квартира в Москве, у Димы - своя трехкомнатная квартира. У нас была машина, было все, что пожелаем!»

Пока Даша жила в Таиланде, начался суд над Колесниковым.

В декабре 2016-го девушка приняла решение вернуться в Россию и выступить на суде как свидетель со стороны своего гражданского мужа. Ее арестовали. Тоже странно: если бы девушка знала, что виновна, поехала бы? Или это тонкая игра? Или ультиматум со стороны защиты Колесникова? Мол, либо ты его защищаешь, либо он топит тебя тоже...

В апреле 2017-го Дмитрий Колесников был приговорен к пожизненному заключению. Своей вины он не признал. И Дашу ни в чем не винил тоже.

Дедушка, Иван Чернов, на суде рассказывал, как у парочки было с финансами.

- Пока они учились, мама ежемесячно давала Даше 40 тысяч рублей. Плюс сдавали квартиру, которую Колесникову подарили родители. Плюс он где-то подрабатывал тысяч на 10. Когда Даша обращалась к нам с бабушкой, мы тоже помогали. В среднем, думаю, в месяц у них было 80 - 100 тысяч рублей. Они ни в чем не нуждались.

По словам дедушки, проблемы начались, когда ребята окончили вузы и Елена Переверзева попросила их вернуться из центра на «Речной вокзал». Молодые люди посчитали, что их выгнали...

«Я стала жертвой...»

Уже по ходу суда над Дарией Переверзевой стало понятно, что свое отношение к Колесникову она изменила. В распоряжении «КП» оказалось одно из писем, которое Даша писала из СИЗО дедушке Ивану Чернову (тот ни разу не ответил).

«У меня не остается сомнений в том, что убийство моей мамы и детишек - дело его рук... Я постоянно думаю, что сподвигло его на это, и не могу найти ответ. Я стала жертвой слепой веры в любимого человека и в то, что следствие разберется, преступников найдут. Я постоянно думаю о том, что именно я привела Дмитрия в нашу семью. Не разглядела в нем человека, который сейчас вселяет в меня ужас».

Об этом же Переверзева говорила на суде:

- Я совершила ошибку, что не поверила в виновность Колесникова и пыталась его защищать. Но это просто не укладывалось у меня в голове. Он всегда хорошо относился и к маме и к детям. Двойняшки родились при нем. Мы вместе ездили забирать их из роддома с мамой. Он носил их на руках. Он ставил Даниила на сноуборд...

Свою вину Даша отрицала.

Приговор Московского областного суда - 16 лет колонии общего режима.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Верить признаниям Колесникова в таком состоянии нельзя»

Илья Степанов - специалист по поведению людей, профайлер. Его работа - по мимике и жестам человека распознать ложь, оценить состояние (прямо как в известном сериале «Обмани меня». - Авт.). Эксперту мы показали два видео с участием Дмитрия Колесникова. Первое - следственный эксперимент на пепелище дома, где он объясняет, как и кого убивал. Второе - допрос в изоляторе.

- Парень находится в очень сильном эмоционально подавленном состоянии, - комментирует Илья Степанов. На видео Колесников ходит по останкам сгоревшего коттеджа и рассказывает, как мать Даши назвала его нищебродом, а он схватил бутылку и ударил ее по голове... - Из правды он здесь рассказывает только то, что и где в доме находилось. Здесь стоял шкаф, здесь была кладовка. Это все достоверно. Но когда он начинает говорить о крови, о своих мыслях про самоубийство, его очень сильно эмоционально накрывает. То же самое мы видим в следующем фрагменте. Колесников в клетке. Он рассказывает следователю какие-то детали. Но его буквально раскачивает от сильного, животного стресса. Это состояние паники, потери контроля над собой. И к этому большие вопросы. Во время признания у человека, наоборот, спадает напряжение. Он расслабляется. Да, он может реветь, вопить. Но это признаки эмоционального освобождения. А у Колесникова все не так. Он дает признательные показания, но ему становится все хуже. Возникают сомнения: признание ли это?

- От этих своих показаний Колесников потом отказался, заявив, что их выбили силой...

- Не могу однозначно сказать по этому видео - говорит он правду или все-таки лжет. Скажем так, следствие по-разному может работать. Особенно когда дело касается убитых детей. Верить на слово этому человеку в таком состоянии нельзя. Это состояние измененного сознания. Я могу сказать, что в такой ситуации человеку очень легко можно создать фальшивую память, ложные воспоминания, что-то внушить...

ЗВОНОК АДВОКАТУ

«Мы настаиваем на полном оправдании»

- Мы будем подавать апелляцию на решение Мособлсуда в вышестоящую инстанцию, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) адвокат Дарии Переверзевой Сергей Кадыров.

- Вы будете настаивать, чтобы дело отправили на доследование?

- Нет. Наша позиция остается прежней: мы настаиваем на полном оправдании моей подзащитной. Во время судебного процесса следствие и прокуратура так и не смогли представить реальных доказательств вины Дарии Переверзевой. В деле нет никаких улик, кроме бездоказательных предположений следователя.

КОММЕНТАРИЙ БЫВШЕГО ОПЕРА

«Иногда не надо искать логики в преступлениях»

В истории убийства Елены Переверзевой и троих ее детей хватает странностей и нестыковок. Например, то же наследство. Если бы они решили убить несколько человек ради наследства, наверное, придумали бы что-то более изощренное, скрыли бы следы. Колесников не приехал бы открыто ночевать к «теще», не светился бы в этот вечер перед охраной поселка и соседями... Взглянуть на это дело взглядом профессионала мы попросили Андрея Кивинова, писателя и сценариста «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей», подполковника милиции в отставке. В 90-е он возглавлял в Санкт-Петербурге райотдел по расследованию убийств.

- Я вполне допускаю, что эти двое могли совершить убийство. У меня в милицейской практике были вещи и покруче. Было много дел, когда дети заказывали убийство родителей или даже сами убивали их из-за наследства. Однажды пропала без вести женщина лет сорока. Семья не маргинальная. Тело нашли в лесу. Убийцей оказался ее 19-летний сын. Он со своей «невестой» заманил мать в лес. Оглушили, убили, закопали. «Невеста» хотела, чтобы парочка жила одна. Сказала: выбирай - или я, или мама. И этот студентик сделал такой чудовищный выбор...

Все эти дела были с кучей проколов. Идеально продуманных преступлений не бывает. Никогда не равняйте детективную литературу с материалами реальных уголовных дел. Реальные преступления бывают очень глупыми и нелогичными.

- Если Дария знала, что виновата, для чего вернулась из Таиланда в Россию? И наследование миллионов явно было под вопросом...

- Вспомним слова Шерлока Холмса в «Собаке Баскервилей»: «Как он собирался доказать свои права на наследство? Эту тайну он унес с собой в глубину трясины...» Тут примерно так же. Молодые люди, если это все-таки они сделали, тонкостей своего плана не раскрыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После убийства матери дочь сотрудницы «Роснефти» могла получить 241 миллион рублей

Эта история с самого начала казалось триллером - путаным, с двойным, а то и тройным дном. Хотя имя убийцы было названо чуть ли не на первых страницах (см. «Хронология событий»). В прошлом году пожизненный срок получил несостоявшийся зять убитой сотрудницы «Роснефти» Дмитрий Колесников (подробности)