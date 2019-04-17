2019-04-17T12:12:12+03:00
Политика

Медведев в Госдуме отчитывается о работе правительства за 2018 год: Прямая онлайн-трансляция

Премьер-министр представляет депутатам отчет по итогам деятельности кабинета министров в 2018 году [видеотрансляция с 12.00]
Марина ВЕНЦОВА
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Медведев выступит непосредственно с докладом перед депутатами, а затем ответит на вопросы парламентариевМедведев выступит непосредственно с докладом перед депутатами, а затем ответит на вопросы парламентариевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев в среду представляет депутатам Государственной Думы отчет по итогам работы за минувший год. Такая обязанность кабинета министров России вписана в Конституцию страны в 2008 года, таким образом в этом году проходит седьмой отчет подряд.

Сначала предполагается, что Медведев выступит непосредственно с докладом перед депутатами, а затем ответит на вопросы парламентариев. По итогам дискуссии лидеры фракций подведут итоги работы исполнительной власти.

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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