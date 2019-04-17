Жена отсудила у Аршавина 340 000 рублей алиментов, но будет требовать в 10 раз больше

Громкий бракоразводный процесс Андрея Аршавина пришел к некоторым результатам. Пока еще официальная жена 37-летнего футболиста Алиса Казьмина добилась выплаты крупных алиментов. Однако этого 37-летней модели недостаточно. Она намерена увеличить требования больше чем в 10 раз. Интересы Алисы Казьминой защищает один из самых известных адвокатов страны и он настроен оптимистично.

andrey.arshavin10 В работе всё пройдёт...

- У тех, с кем я работаю, всегда есть шансы на победу, - говорит «КП» Александр Добровинский. - Мы уже заявили, что требования будут увеличены, они будут в твердой сумме около 4 миллионов рублей. А дальше что суд решит.

По словам защитника, суд отправил пару мириться и процесс продолжится летом.

- Все что мы хотели сегодня - мы получили. Деньги на ребенка: около 340 000 рублей в месяц до конца суда, - объяснил Добровинский в соцсети.

- Интересы детей Барановской не затронуты. Юля не была привлечена в процесс. Так что это можно сказать двойная победа! Суду представили расходы семьи на ребёнка такими как они и были ( около 2 млн. рублей в месяц ) и расходы на Алису (тоже около 2 млн. рублей в месяц). Исходя из этих сумм и будем требовать алименты на Алису и малышку в твердой денежной сумме. И опять (!) интересы детей от Юли Барановской не затрагиваются. На примирение получили 1,5 месяца. Алиса хотела присутствовать на суде сама, но ребенка оставить одного невозможно. К сожалению малышка разрыдалась в суде и им пришлось уехать. Может быть оно и к лучшему. Адвокат также показал, как сейчас выглядит Алиса Казьмина, которая после волны скандалов избегает публичности.

Напомним, Андрей Аршавин прожил в фактическом браке с 33-летней Юлие Барановской 9 лет. У них родились два сына и дочь.

andrey.arshavin10 4 Sherlocks in town!!!!!

Осенью 2016 года футболист отправился в ЗАГС с беременной Алисой Казьминой, в феврале 2017-го у них родилась дочь Есения. Также у нее есть двое детей от предыдущего брака.

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