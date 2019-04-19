Аллергия как болезнь цивилизации

Научно-технический прогресс принес не только обилие цивилизационных благ. У него есть и обратная сторона медали. Так, химические удобрения и использование новых технологий в сельском хозяйстве дают быстрый рост отличного по объему урожая. Дезинфицирующие средства бытовой химии обеспечивают эффективную уборку дома. Однако за подобные достижения науки развитые страны расплачиваются повышенным уровнем аллергии у населения*.

Также аллергии могут способствовать:

• наследственность;

• плохая экологическая обстановка;

• неблагоприятная социальная среда;

• рост использования лекарственных препаратов;

• некачественное питание и т.д.* **

Что такое аллергия?

Аллергией называют предрасположенность организма к избыточному и неправильному реагированию на различные вещества – аллергены. Аллергенами обычно выступают молекулы белка.

Помимо белковых веществ, способствовать аллергии могут и некоторые другие раздражители – так называемые гаптены. Это инородные частицы – лекарства, пыльца и т.д., – которые могут провоцировать аллергические реакции при соединении с белками организма*.

Несмотря на замысловатые названия, спровоцировать реакцию может то, с чем мы сталкиваемся ежедневно.

Раздражители рядом

Самые обыденные предметы материального мира способны значительно осложнить жизнь страдающим аллергией. Пример, который находится на поверхности, – еда. Раздражителями на тарелке для аллергиков могут оказаться куриные яйца, коровье молоко**, рыба и морепродукты, арахис, мед… Впрочем, практически любой пищевой продукт – потенциальная причина аллергии**.

Аллергическая реакция может возникнуть и при использовании лекарственных препаратов (допустим, обезболивающих средств или антибиотиков пенициллинового ряда и т.п.). Проявления реакции при этом возможны самые разные.

Что бывает при контакте с аллергеном?

Если организм имеет повышенную чувствительность к какому-либо веществу, то при взаимодействии с ним возможны такие признаки аллергии:

1. Связанные с работой желудочно-кишечного тракта – диарея, рвота, боль.

2. Проявляющиеся на кожных покровах – покраснение, зуд, высыпания.

3. Патологии сердечно-сосудистой системы – сбой ритма, боли в районе сердца.

4. Нарушения со стороны дыхательной системы – затрудненное дыхание, аллергический насморк.

Что делать, если симптомы похожи на аллергию?

Обратиться к врачу, не заниматься самолечением.

Во-первых, признаки аллергии очень разнообразны, и поэтому неспециалисту легко спутать их с симптомами других заболеваний. Во-вторых, для назначения терапии важно определить, что именно стало причиной повышенной чувствительности организма.

При аллергии могут быть даны такие рекомендации:

- избегать контакта с аллергеном и возможными перекрестными аллергенами;

- использовать препараты, устраняющие аллергические проявления (по назначению врача);

- применять в комплексной терапии лекарства-сорбенты, способные связывать и выводить из организма аллергены.

Зачем нужны сорбенты?

В комплексном лечении аллергии сорбенты нашли применение благодаря своим благоприятным свойствам.

Сорбентами называют целую группу лекарственных средств. Современные сорбенты – это препараты, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, могут избирательно выводить токсины, аллергены, токсичные вещества от приема лекарственных препаратов и прочее.

Возможные показания к применению препаратов из группы сорбентов:

• острые кишечные инфекции;

• острые отравления организма, а том числе пищевые и алкогольные отравления;

• аллергии пищевые, лекарственные и прочее;

• заболевания печени и почек;

• заболевания желудочно-кишечного тракта.

Сорбенты в комплексном лечении аллергии

Сорбенты применяются при аллергии в клинической практике, что позволило накопить сведения об их действии на организм. Так, при использовании сорбента Полисорб улучшалась работа иммунной системы. Нормализовались лабораторные показатели: например, число Т-лимфоцитов увеличивалось, а количество эозинофилов снижалось, иммуноглобулины М и Е стабилизировались. На фоне приема сорбента ослаблялись явления зуда, отека, крапивницы. Таким образом, при применении Полисорба снижаются симптомы проявления аллергической реакции, из организма выводятся аллергены и сопровождающие аллергию токсины.

Поскольку спектр применения сорбентов широкий, врачи подбирают оптимальный препарат по важным в конкретном случае критериям.

Как оценивают работу сорбентов?

Сорбенты в медицинской практике делят в том числе по способности собирать на единицу массы препарата количество «вредного» вещества. Это называют сорбционной емкостью. Если обратиться к современным энтеросорбентам – Полисорбу, – то можно увидеть, что его сорбционная емкость – 300 мг/г***. Это один из самых высоких показателей на сегодняшний день****.

Такие свойства обусловили возможность назначения Полисорба при аллергических реакциях.

Полисорб и его особенности

Полисорб – современный лекарственный препарат – энтеросорбент в виде белого легкого нежного порошка. Это оригинальный препарат, не имеющий аналогов.

Препарат отпускается из аптек без рецепта. Для приема внутрь порошок размешивают в воде до состояния суспензии и выпивают. Дозируется препарат в зависимости от веса и диагноза – согласно инструкции****.

К преимуществам Полисорба можно отнести:

• высокую сорбционную емкость, отвечающую за действенность препарата;

• возможность использования для лечения пищевой и лекарственной аллергии;

• высокий профиль безопасности препарата, который позволяет назначать его даже детям, начиная с рождения. Средство также разрешено применять женщинам во время беременности и лактации – по показаниям и в рекомендованной дозе;

• начинает действовать через 1–4 минуты;

• длительное использование препарата на практике – более 20 лет.

Нужно напомнить, что аллергия: может возникать как сезонное явление, так и быть стабильной повышенной реакцией организма на какой-то раздражитель. В случае появления серьезных симптомов, угрожающих жизни (например, удушье, отек Квинке), нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Лечение аллергических реакций назначает врач, и оно обычно комплексное – это препараты, снимающие симптомы; средства, выводящие аллергены из организма (сорбенты) и др. При этом важно соблюдать все рекомендации специалиста и не менять самостоятельно схему лечения: каждый назначенный препарат важен для терапии.

Список использованных источников:

* Федоскова Т.Г. и соавт. Аллергические заболевания в клинической практике. // РМЖ. № 15, 2005. – С. 1022.

** Меньшикова С.В. и соавт. Аллергические заболевания и энтеросорбция. Научное обоснование проблемы. // Главный врач Юга России. № 4, 2017. – С. 67-70.

*** Панфилова В.Н. Применение энтеросорбентов в клинической практике. // Педиатрическая фармакология. № 6, том 9. 2012.

**** Инструкция по медицинскому применению препарата Полисорб.

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