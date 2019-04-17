Россияне собрались у экранов за 20 минут до начала «Игры престолов»

В эфире телеканала FOX первую серию 8-го сезона «Игры престолов» с русской озвучкой посмотрели 977 тысяч россиян. Рейтинг канала в это время вырос в среднем в 13,5 раз по сравнению с обычными данными телесмотрения. Об этом сообщила отечественная компания-телеизмеритель Mediahills.

Самый значительный рост телесмотрения зафиксирован в Москве — в 14,1 раз. Наименьшие показатели - в восточных регионах страны, что объясняется разницей во времени - премьера стартовала в 22.00 по московскому времени, когда в Хабаровске было уже 5 утра следующего дня. В 23.30 канал FOX выдал в эфир повтор эпизода, но такого взрывного эффекта уже не было.

Интересно, что фанаты сериала начали собираться у экранов за 20 минут до начала первой серии. На протяжении всей серии канал стабильно удерживал непривычно большую аудиторию.

Компания Mediahills проводит замеры в 122 городах страны на основании собственной измерительной панели. Измерения охватывают эфирное, аналоговое кабельное, цифровое, IPTV и мобильное телесмотрение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703475" frameborder="0"></iframe> Кладбище «Игры престолов».В «Игре престолов» погибло так много героев, что в Сиднее даже появилось настоящее кладбище, где «нашли покой» ключевые персонажи киносаги. В живых остались немногие. Продержатся ли они до конца сериала, ведь остался всего один сезон?

Стоит отметить, что эфир кабельного канала FOX — не единственный способ посмотреть культовую сагу «Игра престолов». Многие россияне пользуются платным сервисом Amediateka — официального партнера американского канала HBO (именно там показывают сериал в США), где проект можно посмотреть в любое удобное время. Кроме того, некоторые граждане прибегают к услугам пиратских торрент-трекеров. Так что по факту первую серию видели гораздо больше россиян.

8-й сезон «Игры престолов» станет последним. В нем всего 6 серий, их показывают по одной в неделю. В США в телевизионном эфире первую серию посмотрели 17,4 млн человек.