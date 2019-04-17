Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»

Во вторник, 16 апреля, известный журналист и писатель Дмитрий Быков был срочно госпитализирован в больницу в Уфе. Нам удалось выяснить подробности случившегося у одного из близких друзей Дмитрия...

Алексей Венедиктов - о состоянии Дмитрия Быкова: "Я шесть раз звонил в Уфу. У Димы сильно "скаканул" сахар. Инсульт не подтвердился. Состояние стабильно тяжелое. Дима подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Слово "кома" не звучит." 00:00 00:00

- Леш, привет. Нет объективной информации, как себя Дима Быков чувствует. Может быть, ты с кем-то связывался?

- Связывался, конечно. Сегодня уже шесть раз связывался.

- С кем?

- С людьми, которые отвечают за наблюдение, за его состоянием. Это и врачи, в том числе.

- Что же произошло?

- Понятно, что я не могу раскрывать диагноз, но это называется… В общем, у Димы в организме произошла токсичность. У него «прыгнул» сахар сильно, и после этого весь организм отреагировал.

Вот люди, которые знают, что происходит, когда сахар сильно повышен, - они чувствуют, как организм слабеет, и дальше происходит его отравление, грубо скажем так.

Сейчас сахар, как мне объяснили, снизили, но пока вот эта общая токсичность - от разных болезней, которые в каждом из нас есть, - остается. Мне так гуманитарно объясняют.

- Как состояние Дмитрия Быкова?

- Состояние тяжелое, стабильно тяжелое, как говорят аккуратно врачи... (Он сейчас на искусственном вентилировании легких, на ИВЛе.) Сегодня мы ждем консилиум, который решит, как быть дальше... Консилиум - с привлечением московских специалистов, телеконференция будет с уфимской больницей, с Уфой. Или его перевезут в Москву, или он останется в Уфе - под наблюдением врачей. Мы вчера связались с приемной министра Скворцовой, с приемной министра здравоохранения Башкирии...

- Везде в информациях звучит – «кома», «кома»…

- Это медицински неправильно. Я тоже об этом спросил. Дима - на искусственной вентиляции легких – это все, что они мне могут сказать. Нет, комы нет.

- Он в сознании или нет?

- Не знаю.

- Скажи, кто-то из близких находится рядом?

- Кто-то есть, но не знаю, я с ними не в контакте.

- Еще такой вопрос. Почему Дмитрия госпитализировали в Уфе?

- Он же летел в Уфу, из Екатеринбурга, и ему то ли в самолете – что скорее всего – то ли в аэропорту стало плохо, и его скорая увезла прямо из аэропорта. И поэтому - в Уфе.

Сначала - по описанию летчиков, экипажа, - стали подозревать инсульт. Подозрения - сразу, когда он попал в больницу, не подтвердились. Померили сахар – ужаснулись и поняли, в чем дело. Поэтому он в Уфе...

Дима лежит в реанимационной палате, чтобы было понятно, и вопрос о его транспортировке будет зависеть от его возможностей, от тяжести болезни, от того, что скажут специалисты.

Вообще - надо доверять врачам. А не журналистам. Не журналисты ставят диагноз, а врачи. Поэтому, я жду все время информации от врачей. Московских и уфимских. И очень важно, я должен это сказать, - что вот Уфа далеко, но как сработали врачи и как сработало министерство здравоохранения Башкирии, - это просто пять с плюсом.

- Там же и глава Башкирии подключился?

- Я вчера до него не дозвонился, честно говоря, чтобы его предупредить… Сейчас важно, что врачи подключились.

- Ну, да. Дай Бог, дай Бог! Спасибо, Леш.

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