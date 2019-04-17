В долгах как в шелках: почему прибыль банков растет, а население беднеет

Прибыль российских банков достигла 587 млрд рублей за I квартал 2019 года. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Центробанк.

В Банке России также отметили, что на рост прибыли сектора заметно повлиял прирост объема кредитования физических лиц.

Ведущий экономический аналитик Центра политических технологий Никита Масленников считает вполне логичным возросшую потребность в кредитования у населения. Ведь россияне становятся лишь беднее, а бытовые потребностиостаются.

- Основная прибыль банковского сектора связана с динамикой потребительского кредитования. Темпы ее роста по сравнению с прошлым годом стали замедляться, но тем не менее она остается довольно высокой. Рост потребительского кредитования связан с тем, что людям необходимо адаптироваться к нынешним условиям. Зарплаты практически не растут и сегодня кредиты вынужден брать каждый третий гражданин страны. Грубо говоря людям просто не хватает на жизнь.

Также растет доля комиссионных расходов, банки формируют прибыль не только за счет процентной маржи получаемой от выдачи кредитов. Сектор зарабатывает и за счет предоставления ряда финансовых услуг юридическим лицам. Практически все ведущие банки этим сейчас заняты, что формирует приличную долю банковской прибыли. Также, если вы помните, год назад массово в российском банковском секторе проходила санация. Когда такие события происходят, то банки формируют дополнительный резерв, а это вычет из чистой выручки. Но проблем у банков пока не случилось, значит резервы остались не тронуты.

Президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян утверждает: наибольшей долговой нагрузкой обременены беднейшие слои населения.

- Когда у людей падают доходы, а цены растут, то приходится кредитоваться, а что будет потом это уже другой вопрос. По последним данным наиболее бедная часть населения (уровень заработка у которой составляет до 14 тысяч в месяц) вынуждена выплачивать около 30% своих доходов на покрытия заимствований. Те, у кого доходы составляют 40 тысяч рублей в месяц выплачивают около 20% своей заработной платы. Свыше 50% долговой нагрузки имеют 12% населения. Менее 10% долговой нагрузки имеют 30% из тех, кто заимствует. Все эти цифры говорят о том, что такое бремя ложится прежде всего на плечи наименее обеспеченной части населения. Сейчас много разговоров о том, что необходимо ограничивать долговую нагрузку, идея гуманная, но к ней разумнее было бы подойти в первую очередь направив кредитно — денежную политику на снижение процентной ставки. Потом уже административно ограничивать долговую нагрузку. В противном случае мы с большей вероятностью вытолкнем население в теневой сектор кредитования, - сказал Гарегин Тосунян.

Что касается заметного роста прибыли сектора, то тут банкир уверен: смотреть надо глубже. Прибыль распределяется по системе весьма неравномерным образом. Львиная доля достается крупнейшим привилегированным участникам рынка.

- Когда банковский сектор растет, то есть какая - то надежда, на то, что он стимулирует экономический рост государства. - Полагает банкир. - Но, если говорить о прибыли, то более 70% от нее приходится на крупнейшие банки с государственным участием. Такая высокая доходность в первую очередь обусловлена высокими тарифами и высокими процентными ставками банков-монополистов. Им вполне уместнее было бы умерить свои аппетиты снижая тарифы и процентные ставки вместо того чтобы гордиться своей прибылью. Участвуя в банковских капиталах государство наверное имеет целью не столько получение прибыли сколько развитие экономики. Эта тема даже недавно обсуждалась в Совете Федерации на межрегиональном банковском совете под председательством Валентины Матвиенко с участием Эльвиры Набиулиной.