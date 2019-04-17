2019-04-17T18:23:35+03:00
Политика

Путин и Рахмон поговорили о русском

Россия и Таджикистан подписали в Кремле 17 соглашений
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Кремле. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Кремле. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона в Кремле началась даже не вопреки, а просто - без всякого протокола. Возможно, когда два лидера знакомы двадцать лет, им и не нужны уже никакие формальности, и неважно, что визит президента Таджикистана носит статус официального.

- Сегодня будет возможность поговорить, хотя мы с вами уже почти в течение часа перед официальной встречей имели возможность поговорить и сделали это, - сказал Путин, открывая разговор в узком составе. - Обсудили ключевые направления нашего взаимодействия и сейчас обсудим в более широком кругу.

По итогам трехчасовых переговоров стороны подписала аж 17 документов, среди которых были и "Соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Ходжент, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке", и "Соглашение об организации упрощенного порядка совершения таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств".

- Россия содействует изучению таджиками русского языка, - похвалил коллег Путин во время итоговой пресс-конференции. - Успешно показал себя и пилотный проект командирования российских учителей в школы Таджикистана. Мы сегодня на встрече в ходе переговоров говорили об этом, благодарны нашим друзьям в Таджикистане, что они уделяют этому большое внимание.

Страны будут сотрудничать в алюминиевой промышленности, которая является системообразующей для таджикистанской экономики. Согласно с подписанному соглашению банк ВТБ будет оказывать Таджикской алюминиевой компании содействие в финансировании закупок сырья. Стороны подписали соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана "для осуществления временной трудовой деятельности на территории России".

- В нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учёбы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно, - заявил Путин. - Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьёзным подспорьем для экономики страны и для их семей.

Когда Путин уже покидал зал, его спросили - был ли запрос от Украины на встречу в "нормандском формате"?

- Мне об этом ничего неизвестно. С нами это никто не обсуждал, - ответил президент, подтверждая очевидное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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