Сергей Аксенов: Крымский сервис берет новые высоты, турпоток растет

– Россия отметила первый юбилей «крымской весны». Что удалось за пять лет? В частности, интеграция в российское законодательство завершена?

– Если говорить об итогах пяти лет совсем уж коротко – удалось создать прочную основу для движения вперед во всех сферах. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и здравоохранение, и образование, и социальная сфера, и многое другое.

Один из главных результатов первой российской пятилетки – мир и межнациональное согласие. Это фундамент, без которого невозможны никакие преобразования. По данным недавнего опроса ВЦИОМа, более 90% крымчан оценивают межнациональные отношения в республике как доброжелательные. В украинский период такого не было никогда. Полностью завершена интеграция Крыма в экономическое, правовое, социальное, гуманитарное пространство России. Создана новая транспортная и энергетическая инфраструктура – фундамент новой экономики. Ее основой стали Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал международного аэропорта «Симферополь», новые электростанции. Навсегда ушли в прошлое логистические и энергетические проблемы, тормозившие развитие экономики. Несмотря на водную блокаду со стороны Украины, обеспечено стабильное водоснабжение. Мы обновляем социальную инфраструктуру, строим новые детские сады, школы, медицинские центры, модернизируем промышленность, сельское хозяйство, курортную отрасль, другие сферы.

Автомобильная часть 19-километрового Крымского моста, связывающего Тамань и Керчь, открыта в 2018 году. В декабре 2019 года планируется открыть железнодорожную часть

Назову несколько ключевых цифр. Объемы промышленного производства за пятилетку выросли в 2 раза. Для сравнения: в украинский период за те же 5 лет (с 2009 по 2013-й) промышленное производство сократилось на 5%. Большие позитивные изменения происходят в сельском хозяйстве. Крымские аграрии получили за пять лет 1700 единиц новой уборочной и посевной техники. Объем государственной поддержки сельского хозяйства составил за эти годы более 9 миллиардов рублей. Это позволило полностью обеспечить потребности республики в целом ряде продуктов, в том числе мясе птицы, яйцах, частично в овощах. С каждым годом растут площади новых садов и виноградников. Смертность населения снизилась на 7,5%. При этом детская смертность снизилась почти на 40%. Средняя продолжительность жизни выросла на 2 года. За 5 лет медицинские учреждения республики получили 5700 единиц нового оборудования, построены 62 ФАПа, обновлен парк автомобилей «Скорой помощи», возрождена санавиация. Количество крымчан, получающих высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилось в сравнении с 2013 годом в 15 раз – с 800 до 12 тысяч человек. Различные меры социальной поддержки получают около 600 тысяч льготников. Это фактически каждый третий крымчанин. Создано более 22 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей трех – семи лет. Впервые за многие годы введены в эксплуатацию детские сады, построенные с нуля. 300 из 552 крымских школ охвачено частичным и полным ремонтом. Заменено оборудование в 250 образовательных учреждениях и организациях.

Собственные доходы республиканского бюджета увеличились в сравнении с украинскими временами почти в 2,5 раза. Благодаря чему расходы на развитие социальной сферы мы увеличили более чем в 2,5 раза. Финансирование образования увеличилось почти в 3 раза, культуры – в 3,5 раза, спорта – почти в 4 раза. Нам удалось существенно улучшить материально-техническую базу образования, провести ремонт ряда объектов культуры, начать строительство и реконструкцию важных спортивных объектов.

Во время Ялтинского международного экономического форума-2018 были представлены инвестиционные проекты, в том числе в сфере строительства

– А что не удалось?

– Если говорить об основных проблемах, то это прежде всего ветхая инфраструктура, доставшаяся нам в наследство от Украины. Достаточно сказать, что, к примеру, износ сетей водоснабжения составляет от 70 до 100%. Здесь у нас непочатый край работы. Или взять вопросы дорожного строительства. Нормативным требованиям отвечают только 20% региональных и межрегиональных дорог и 18% дорог муниципальной сети. Притом что парк автотранспорта увеличился в сравнении с 2014 годом почти в 2 раза и продолжает расти.

Эти цифры тоже ясно показывают, какой огромный объем работы нам предстоит выполнить в ближайшие годы. Одной из главных проблем остается дефицит квалифицированных кадров во всех отраслях, прежде всего в государственном управлении. Ряд подобных примеров можно продолжать и дальше. Практически в каждой отрасли есть как большие достижения, так и серьезные проблемы.

– На нацпроекты Крыма выделяют 78 миллиардов рублей. В каких направлениях предстоит работа?

– Правительством республики заключено 66 соглашений с федеральными органами власти и утверждены паспорта 46 региональных проектов. Они охватывают практически все сферы. Это промышленность и сельское хозяйство, здравоохранение и образование, поддержка семей с детьми, комфортная городская среда, экология, дорожное строительство, поддержка малого и среднего предпринимательства и многое другое.

– Основная жалоба крымчан сейчас – рост цен на все. Причина в санкциях или не только? Мост поможет сбить цены?

– Наш президент в ходе встречи с крымской общественностью, которая состоялась в Симферополе 18 марта, ответил на вопрос о причинах роста цен. Глава государства отметил, что причина не в санкциях, а в уровне развития сельского хозяйства и накрутках поставщиков. Мы надеемся, что запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту поможет снизить цены, – и об этом Владимир Владимирович тоже говорил. В ходе недавнего совещания правительства РФ с президентом были определены меры, направленные на решение проблемы роста цен. Это, в частности, создание на территории Крыма крупных транспортно-логистических центров по хранению и перевалке продукции в рамках пяти индустриальных парков. Такая мера должна снизить издержки. Одновременно надо повышать реальные доходы граждан – это ключевая задача, которую ставит глава государства. Успехи российского Крыма должны отразиться в жизни каждого человека. Каждый житель республики должен видеть и чувствовать, как растет достаток его семьи. Как благоустраиваются его родная улица, город, поселок. Как улучшаются качество и доступность медицинской помощи в местной больнице или поликлинике.

15 мая 2018 года. 14.50. Президент России Владимир Путин – за 10 минут до того, как открыть автодвижение по Крымскому мосту. Он первым проехал по мосту, сев за руль «КамАЗа»

– Какие планы на V Ялтинский международный экономический форум? Идет ли к вам инвестор? Из каких стран и в какие сферы?

– Мы планируем, что в форуме примут участие гости из 100 стран. Делаем акцент не на количестве участников, а на качестве.

По итогам 2018 года общий объем инвестиций, вложенных в экономику республики, составил 270 миллиардов рублей. Активно развивается свободная экономическая зона Крыма. На начало этого года зарегистрировано 1285 участников СЭЗ. Общий объем инвестиций по заключенным договорам составил порядка 127 миллиардов рублей. Планируется создание 37,5 тысячи рабочих мест.

За время работы СЭЗ с января 2015 года на реализацию инвестиционных проектов направлено порядка 80 миллиардов рублей. Это позволило создать около 34 тысяч рабочих мест. Почти 93% проектов приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наиболее привлекательными для инвесторов сферами остаются промышленность, строительство, сельское хозяйство, санаторно-курортная и социальная сферы. Объем иностранных инвестиций пока небольшой, хотя интерес со стороны зарубежных инвесторов есть. Мы делаем ставку на отечественного инвестора.

– Вы назвали Крым неприступной крепостью. А трижды посетившие полуостров французские депутаты единственной опасностью здесь сочли солнечный удар. Как обеспечена сегодня его безопасность?

– Думаю, что и солнечный удар нашим друзьям не грозит, мы об этом позаботимся. Ну а если говорить серьезно, на полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. Это корабли Черноморского флота, это новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы и так далее. Все закрыто наглухо. Сейчас в одном только Крыму сил больше, чем у всей Украины.

– В прошлом году побит рекорд по туристам – 6,8 миллиона человек. В 2019 году курорты Крыма стали самыми популярными по заявкам на майские праздники. На что рассчитываете в этом году? И улучшается ли сервис?

– Надеемся, что турпоток продолжит расти и в этом году. Сервис постепенно улучшается, идет модернизация инфраструктуры туризма, хотя и не такими темпами, как бы нам хотелось. Но сделано немало. За 5 лет открыто 28 новых санаторно-курортных и гостиничных организаций, проведена модернизация 173 объектов размещения. Открыто 26 новых объектов туристической инфраструктуры разной направленности (это музеи, парки развлечений и так далее). Открыто или оборудовано более полусотни туристических маршрутов. Среди них такие уникальные проекты, как «Винная дорога Крыма» и межрегиональный туристический маршрут «Золотая дорога Боспорского царства».

Продолжается реализация проектов в рамках создания туристско-рекреационных кластеров в Евпатории, Коктебеле, Гурзуфе, городе Саки, Черноморском и Ленинском районах. Окончание работ планируется в 2020 – 2023 годах. В отрасли реализуется 29 инвестиционных соглашений на общую сумму более 48 миллиардов рублей. Проектами предусмотрены реконструкция существующих объектов размещения, набережных, строительство новых гостиничных и развлекательных комплексов, кемпингов.

Одним из факторов, сдерживающих развитие отрасли, остаются высокие цены на авиабилеты. Напомню, что наш президент предложил расширить список категорий граждан, которые имеют право на покупку льготных авиабилетов в Крым.