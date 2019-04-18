Андрей Назаров: Инвесторы завалили бы Крым деньгами, если бы не было санкций
– Можно ли подвести итог, как изменился полуостров за это время и какую роль в этом сыграл ЯМЭФ?
– За пять лет Крым в своем экономическом, социальном, инфраструктурном развитии проделал серьезный путь, сравнимый с одиссеями античных героев. Полуостров перешел под российскую юрисдикцию, открыл свободную экономическую зону и существенно улучшил собственную инфраструктуру.
Уже запущен Крымский мост, работает новый аэропорт в Симферополе, подходит к концу строительство трассы «Таврида». В результате этого «инфраструктурного бума» существенный скачок вперед показал ряд отраслей.
Современный Крым – один из регионов – лидеров по темпам роста ввода жилья в России. Это республика-боец! Несмотря на санкции, здесь развивается внешняя торговля: ежегодный внешнеторговый оборот превышает $100 миллионов. Отсюда поставляются в основном товары химической промышленности, продовольствие и сельскохозяйственное сырье, в том числе и в зарубежные страны: Белоруссию, Турцию, Индию и другие.
Активизировался и крымский бизнес-сектор: сегодня на полуострове действует около 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. При этом около 3 тысяч из них работают с участием иностранного капитала. И, конечно, эксперты убеждены: если бы не было ограничений, инвесторы завалили бы Крым деньгами. Без шуток! Но и сейчас мы не в дефиците. Есть безопасные пути, как вложить в Крым без последствий от санкций, и многие этим пользуются. Просто не рискуют заявлять об этом открыто, опасаясь массированного давления.
За четыре года только участники Ялтинского форума вложили в местную экономику около €4,5 миллиарда, а сам форум стал международной витриной Крыма.
Андрей Назаров: «Уже запущен Крымский мост, работает новый аэропорт в Симферополе, подходит к концу строительство трассы «Таврида»...»
– Под каким девизом пройдет юбилейный форум? Какие ключевые вопросы на нем будут подняты?
– «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность». Именно так звучат наш девиз и главная тема юбилейного Ялтинского форума. С одной стороны, мы логично шли к ней все предыдущие годы, а с другой – она сама шла к нам, неизменно оставаясь красной нитью всех дискуссий на площадке. Ведь Ялта стала без преувеличений мировым символом модели новой экономической политики, свободной от двойных стандартов.
С каждым годом у этой честной и эффективной концепции становится все больше оптимистичных сторонников: в их числе Китай, Индия, Африка, и даже Евросоюз отказывается от «делегированного» скепсиса, формируя единый фронт против санкций.
С главной темой связан и главный символ ЯМЭФ – Ялтинский куб мировых вызовов. Ялтинский куб – это ориентир для выстраивания мировой политики, показатель глобальных мировых трендов и вызовов.
В этом году он вобрал в себя шесть основных направлений, которые легли в повестку форума: общество и медиа, инновации, международные отношения, защита бизнеса и формирование делового климата, стратегические направления и национальные проекты России, а также цифровая экономика.
Всего в архитектуру V ЯМЭФ вошло более 60 деловых мероприятий.
Причем проектировать предстоит в живом интерактивном формате. В этом году каждая секция будет оборудована системой голосования.
– Сколько человек ожидаете в этом году? Из каких стран? Есть ли среди них те, кто приедет на форум впервые?
– Конкуренция мнений на этот раз будет как никогда высока, ведь мы ожидаем около 3000 участников. Среди них представители около 100 стран мира, порядка 60 субъектов РФ.
Все наши гости – визитеры из разных организаций: от национальных органов управления и Европарламента до международных компаний, от государственных структур до научно-исследовательских институтов. Причем мы сохранили время и место для добрых традиций, например, назначение почетных гостей форума. В этом году данным статусом наделены сразу две международные делегации, из Сирии и Франции, а также две региональные – от Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.
В 2018 году мы навестили наших коллег в Дамаске и Париже, где договорились о формировании многочисленных представительских делегаций и о новых совместных проектах. Так, в октябре крымская делегация во главе с Сергеем Аксеновым посетила Дамаск с официальным визитом и пригласила сирийского президента Башара Асада, премьер-министра Имада Хамиса, других членов правительства и бизнесменов принять активное участие в форуме. Тогда же мы предложили сирийским коллегам активизировать работу над совместными проектами, включая торговый дом, обсудили перспективы наращивания экспорта, открытие крымско-сирийского авиасообщения, общие девелоперские планы.
Значимые договоренности были достигнуты с лидерами ведущих французских партий, европейскими депутатами и предпринимателями Франции во время декабрьской выездной презентации форума в Париже. Тогда нам удалось пообщаться сразу с несколькими лидерами ключевых политических партий, включая председателя «Национального объединения» Марин Ле Пен и лидера «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна. В рамках своего визита мы также договорились о подписании меморандума о побратимстве между Евпаторией и коммуной Бриенн-ле-Шато и проведении перекрестного салона вин. Так что скоро в Париже все будут пробовать крымские вина и знать об успехах крымских виноделов!
Но если раньше мы проводили профильные международные сессии только для почетных гостей, то в этот раз решили расширить данный формат. В 2019 году нас ожидает в два раза больше международных мероприятий.
Развитие экономических отношений с Африкой – это очень перспективный рынок. Ряд стран, ЮАР например, входит в топ-25 крупнейших мировых экспортеров. Кроме того, эти государства нуждаются в наших технологиях и наработках, передовом опыте в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, вопросах инфраструктуры.
Подобные диалоги пройдут и с делегациями из ЕС, Китая, стран арабского мира, Латинской Америки.
Что касается «новеньких» на форуме, то они будут – и среди них есть даже нобелевские лауреаты! Плюс ко всему мы ожидаем делегацию из Великобритании. В нее войдут порядка пятнадцати политиков и предпринимателей, которые видят большие перспективы в крымской экономике.
В 2018 году в Крым «в поисках правды» о том, как живут крымчане и как развивается регион, уже приезжал евродепутат Билл Этридж. Учитывая, что в 2019 году г-н Этридж возвращается и формирует целую делегацию, увиденным, полагаем, он остался доволен.
Несмотря на позицию Лондона, бизнес Великобритании оценивает преференции Крыма как минимум в промышленном и строительном секторах экономики. Эксперты, которые также войдут в состав британской делегации, хотят зафиксировать, как обстоят дела на полуострове, как развивается местная экономика.
Финальным событием форума станет традиционная Ялтинская конференция, на которой обсудим последствия санкционного противостояния.
ИСТОЧНИК KP.RU
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