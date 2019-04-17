Путин выбрал между шашкой и скальпелем

76 выпускников второго потока программы развития управленческого кадрового резерва пришли в Кремль пообщаться с человеком, который все это и затеял. Послужной список "резерва" внушал уважение сам по себе, тут были действующие чиновники федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний и даже главы регионов. Среди выпускников были 24 финалиста конкурса «Лидеры России», то есть уже начался процесс слияния "социальных лифтов".

- За последнее время мы выстроили целую систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже опытных и талантливых управленцев, и это очень сказывается на движении кадров позитивном, на формировании различного уровня команд, - признал Путин, и было непонятно - кого он хвалит? Себя за то, что два года назад начал эту программу? Выпускников за то, что они проявили свои лучшие качества? Государство за то, что оно смогло найти для каждого место применения?

- Очень приятно, что возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней и региональных, и федеральных, - обвел взглядом собравшихся президент. - Из ваших рядов уже вышли два министра, три замминистра, 11 руководителей регионов. Жизнь становится все сложнее, ставит перед нами амбициозные задачи, и я очень рассчитываю, что вы внесёте свой значимый вклад в достижение результатов, которые мы формулируем для себя.

При этом, обсуждая реформы правоохранительной системы, Путин призвал быть аккуратней.

- Нам нужно руководствоваться известным медицинским правилом: не навредить. Можно так трансформировать, скажем, правоохранительную сферу, что не порадуемся тому, что мы начинали с самыми лучшими намерениями. Как известно, самые лучшие намерения - это дорога куда? - спросил он.

Все были в курсе - куда.

О реформе судебной системы президент высказался еще афористичней.

- Нужно подходить профессионально, без лозунгов, а понимать, что происходит внутри системы, к чему мы должны прийти и что конкретно мы можем сделать сегодня, завтра и послезавтра, - сказал Путин. - Поэтому здесь шашкой ни в коем случае махать нельзя, а если уж и делать какие-то операции, то искусно, с помощью скальпеля, а лучше медикаментозными средствами. Так, чтобы без революции, а эволюционным путём двигаться.

КСТАТИ

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, подготовленная пулом ведущих вузов страны, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Ее основная цель - подготовка резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней, за что в народе ее называют «школой губернаторов».