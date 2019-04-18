Роскачество исследовало кефир из 10 регионов России

Кефир был проверен по 35 параметрам качества и безопасности, среди которых микробиологические показатели, количество белка, качество молока и закваски, наличие антибиотиков.

Лучшие и худшие

Из одиннадцать брендов три - «Молочная благодать» (Свердловская область), «Ярмолпрод» (Ярославская область) и «Свитлогорье» (Республика Чувашия) - высококачественная продукция, соответствующая повышенным требованиям Роскачества. Они получили высший балл — твердую пятерку.

Далее расположились торговые марки «Бежин луг» и «Веселый молочник» (4,89 балла), «Дмитрогорский продукт» (4,82 балла). Неплохо выступили «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологды» (у всех торговых марок 4 балла).

На последнем месте располагается торговая марка «Пискаревский» (Санкт-Петербург) с итоговым баллом 2,5.

Опасного для здоровья не нашли

В исследованных 11 марках кефира не обнаружено опасных количеств радионуклидов. Как и хлорорганических пестицидов, а содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня. По микробиологии тоже порядок: в исследованном кефире нет ядовитого токсина плесневых грибов (афлатоксина М1), бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы).

Не нашли и фальсификата, то есть производители не разбавляли молочный жир растительным. Немного подкачала жирность кефира, и то лишь в одном случае: кефир под торговой маркой «Пискаревский» при заявленных 2,5% жирности на самом деле имеет жирность 2,2%.

А есть ли польза?

Также эксперты оценили качество молока, из которого он изготавливался, и качество закваски. Рассказывает заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности, кандидат технических наук Елена Юрова:

– Особенность кефирной закваски в том, что содержание дрожжей и молочнокислых бактерий в ней составляет определенную пропорцию. И если количество одних уменьшается, а других – увеличивается, меняются свойства продукта и сам продукт. Поэтому на протяжении всего срока годности эта пропорция должна сохраняться. Некоторые производители выпускают продукт с хорошим количеством дрожжей, но не гарантируют, что это количество сохранится к концу срока годности. И если потребитель купит такой кефир в конце его срока годности, его закваска будет уже не кефирной. Это не опасно. Но плохо, когда покупатель идет за кефиром, а покупает, сам того не зная, какой-то другой продукт.

К концу срока годности дрожжей оказалось меньше, нежели положено по Техническому регламенту Таможенного союза, в кефире под торговыми марками «Белое облако» и «Волжские просторы».

Оценили эксперты и органолептические показатели кефира: консистенцию, внешний вид, запах и вкус. Эксперты заметили желтоватый оттенок, тогда как кефир должен быть равномерно белым, у товаров «Белое облако» и «Из Вологды». Также у кефира «Белое облако» был легкий «травянистый» привкус и слабая мучнистость во вкусе.

Также эксперты нашли три нарушения: пониженная кислотность была обнаружена в кефире «Амка», «Из Вологды» и «Пискаревский». Нередко производители сознательно уменьшают кислотность своего продукта, чтобы в ходе его хранения из-за активной жизнедеятельности молочнокислых организмов не раздувалась упаковка. Ведь вздутый пакет кефира никто не купит – а кефир может быть вовсе не испорченным, а просто с высокой кислотностью. Но, к сожалению, обычный покупатель это не определит.

Кстати, чтобы кефир был действительно полезным, в нем должно быть определенное количество молочнокислых организмов. Их недостаток зафиксировали в кефире «Белое облако».

И немножко антибиотиков

Антибиотики - важная тема, имеющая отношение практически ко всем продуктам животного происхождения, в том числе и к молочным. Антибиотиками лечат заболевших коров. Но во время лечения животных не должны доить (антибиотики проникают в молоко) или забивать на мясо. Следовые количества антибиотиков тетрациклиновой группы обнаружены в товарах девяти исследованных торговых марок, группы пенициллинов – в кефире одной торговой марки. Но все эти количества не превышают норм, установленных законом.

- Остатки ветеринарных препаратов, в том числе антибиотиков, контролируемые в молочной продукции, настолько малы, что определить их в молоке можно только очень сложными лабораторными методами, – отмечает ответственный секретарь технического комитета по стандартам на молочные продукты ТК 470/МТК 532, руководитель группы стандартизации Молочного союза России, кандидат технических наук Лариса Абдуллаева. – При этом чувствительность таких методов исследований тоже должна быть очень высокая. Остатки лекарственных средств оказываются в продукте из молока тех буренок, которых лечили. По закону такое молоко не должно поступать на завод, но, видимо, кто-то из поставщиков решил не выполнять строгих предписаний ветеринаров и элементарно погнался за прибылью, а завод, приняв молоко и проверив его по всем показателям, «не увидел» столь малую концентрацию антибиотика.

Формально производители этих товаров не будут считаться нарушителями – количество антибиотиков в образцах этих брендов не превышает установленного техническим регламентом.