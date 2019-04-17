Самая знаменитая отшельница

Агафья – младшая дочь в семействе ортодоксального старовера Карпа, «убегавшего» с территории Алтайского заповедника, где жил его род, все глубже и глубже в верховья реки Абакан. Агафья, рожденная в 1944 году, практически никогда и не видела людей до 1978 года, когда в нескольких километрах от их заимки стала работать геологическая экспедиция. И только с появлением в 1982 году в жизни остатков семейства журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова началась новая эпоха таежной затворницы. Василий Михайлович написал для газеты и издал затем документальную повесть «Таежный тупик», разошедшуюся по миру миллионными тиражами. До сих пор она не теряет актуальности, вскоре в Воронеже «Комсомольская правда» выпустит ее в очередной раз. А Агафья, продолжающая жить после кончины отца в 1988 году в полном одиночестве, лишь изредка принимая в соседство случайных гостей, благодаря очеркам Пескова из регулярных поездок на заимку с тала самой знаменитой отшельницей мира. Песков взял шефство над ней сам, подключил местные власти для оказания посильной помощи Агафье при вертолетных оказиях в те места. Он видел в ее жизни не сенсацию для развлечения публики, а уникальный естественный эксперимент на выживание, который одинокая женщина ведет вот уже 75 лет. Знаменитый Робинзон Крузо и в сравнение не идет…

Надо сказать, что вокруг феномена Агафьи Лыковой не утихают дискуссии. Кто-то – из мелких по кругозору людей – начинает яростные обличения ее тунеядства, «попрошайничества», преднамеренной дикости Мол, пиарится и пользуется славой… Спорить с такими оппонентами не хочется. А по поводу дикости стоит сказать, что Агафья не только выучилась грамоте по старообрядческим церковным книгам, но и все эти годы после встречи с журналистом активно с ним переписывалась, отправляя весточки с оказией. Она освоила вполне цивилизованное подсобное хозяйство, когда Песков и другие помощники завезли ей семена овощей, коз и кур, собак и кошек, спасающих от мелкого вороватого зверья заготовленные ею запасы картофеля, рыбы, дичи, огородных плодов. Согласилась слетать к родственникам на Алтай, побывала в больнице на обследовании. Но это все дни визитов. А живет она в тайге десятилетия. Так что ее мужеству, силе духа, опытности, трудолюбию, дружелюбию тоже можно по-хорошему только позавидовать. У нее крепкое здоровье, что показывает огромный еще потенциал экологически чистой природы. И история ее жизни, проживаемой совсем не зря, многому нас учит.

Мы поздравляем свою «крестницу» с ее юбилеем! Дай Бог, уважаемая Агафья, и дальше оставаться вам почитаемой жительницей планеты Земля!