«Новые губернаторы - новый стиль управления, новые практики»: Эксперты объяснили высокие рейтинги назначенных недавно врио глав регионов

В этом году сразу в 17 российских регионах будут выбирать губернаторов. 16 из них - через прямые выборы, еще одного выберет местный парламент. Голосование состоится 8 сентября. При этом стоит отметить, что в 14 из 17 субъектов РФ федеральными властями предложены новые кандидатуры, назначенные временно исполняющими обязанности несколько месяцев назад.

До Единого дня голосования остается около четырех с половиной месяцев. Совсем немного. Эксперты анализируют, чего добились на местах новые назначенцы за время работы на посту глав регионов и каковы их шансы на победу на будущих выборах.

ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕРНАТОР

Руководитель член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), известный политолог Глеб Кузнецов рассказал о новом политическом стиле врио губернаторов. Свой доклад он представил сегодня на круглом столе, посвященном Единому дню голосования.

Эксперт приводит данные недавнего опроса, который проводил Фонд общественного мнения - «Каким должен быть идеальный губернатор». Около 40% респондентов считают, что глава региона должен быть обязательно местным. Но примерно столько же людей уверены, что это вовсе неважно, главное, чтобы человек понимал ситуацию. По факту 11 из 17 губернаторов - уроженцы регионов, в которые назначены, либо долгое время работали там.

Еще один важных аспект - особенно на фоне глав некоторых регионов, которые разменяли восьмой десяток лет - возраст. По данным опроса ФОМ, лучший возраст губернатора - от 40 до 50 лет. По факту средний возраст назначенцев - 48 с половиной лет.

70% респондентов считают, что новым кандидатам в губернатору обязательно нужен управленческий опыт. А еще лучше - опыт в реальном секторе экономики. У 11 назначенцев есть опыт федерального госуправления, у 11 - опыт корпоративного управления (то есть, ранее они возглавляли крупные компании и организации), у 9 - опыт участие в различных выборах в качестве кандидата.

КОНТАКТ С ЖИТЕЛЯМИ, ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Глеб Кузнецов отмечает, что новые назначенцы строят работу по новым практикам, используют новый стиль управления. Для них характерны сокращение дистанции с гражданами, прямой контакт с местными жителями, личный контроль за решением проблем, конкретные задачи и планы, жесткая кадровая политика и многое другое.

Например, исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров проводит совещания правительства республики с привлечением общественности, запустил систему «Инцидент», через которую местные жители могут жаловаться на любые проблемы (а у местных властей жесткий тайминг на их решение), врио губернатора Курской области Роман Старовойт отказался от охраны и «мигалки», врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел практику еженедельных выездов в муниципалитеты, встреч с горожанами и личного контроля.

Отмечают жители регионов и умение назначенцев грамотно работать с федеральными программами, которые позволяют реформировать целые отрасли. Так, команда врио главы Челябинской области Алексей Текслера добилась, что региональное сельское хозяйство получит из федерального бюджета на развитие 1 миллиард рублей, а Сахалинская область (врио - Валерий Лимаренко) 12 тысяч га земли, ранее принадлежавшей Министерству обороны, - под строительство жилья, школ, больниц и прочей социальной инфраструктуры.

Это именно то, чего ждут от руководителей регионов местные жители.

ЛИЧНЫЕ РЕЙТИНГИ

Поэтому нет ничего удивительного, что у большинства новых назначенцев очень серьезные рейтинги. Причем, отмечает политолог Кузнецов, это уже их личные рейтинги, а не делегированные. То есть, человек уже собственными результатами заслужил одобрение жителей региона.

К слову, выводы доклада ЭИСИ подтверждаются и данными свежего опроса ВЦИОМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения изучал в 10 регионах, где были назначены врио, готовы ли местные жители проголосовать за новых назначенцев. В ТОП-5 вошли Александр Осипов (Забайкальский край) - 73%, Радий Хабиров (Башкортостан) - 63%, Бату Хасиков (Калмыкия) - 61%, Андрей Чибис (Мурманская область) - 60%, Сергей Морозов (Астраханская область) - 53%.

- Я считаю, что все новые назначенцы победят в первом туре губернаторских выборов, - подытожил свой доклад на круглом столе Глеб Кузнецов.