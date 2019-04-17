Прогноз погоды на лето 2019: Гидрометцентр России пообещал, что холодно не будет

Холодно не будет - в трёх словах прогноз погоды в России на лето 2019 звучит так.

- По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето: температура будет около и выше нормы, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Предварительные прогнозы погоды на полгода вперёд синоптики Гидрометцентра составляют весной и осенью. В них нет точной температуры для каждого дня: увы, это за гранью возможностей современной науки. Прогноз вероятностный: будет ли каждый месяц с апреля по сентябрь теплее или холоднее климатических норм, дождливее или засушливее, чем обычно. Прогнозы на столь долгий срок сбываются на 70%, предупреждают метеорологи.

В Москве и соседних областях средней полосы средняя температура почти всех предстоящих шести месяцев будет близка к климатическим нормам или чуть выше. Исключение - август, он, скорее всего, будет жарким. И не только в Москве. Заметно теплее, чем обычно, последний летний месяц ожидается на огромных территориях - от Кольского полуострова, Архангельска, Санкт-Петербурга до Самары и Волгограда.

Аномалии погоды, которые синоптики предрекают черноморским курортам Краснодарского края и Крыма, отпускников скорее порадуют: очень сухой июнь, а июль, август и сентябрь - жарче, чем обычно.

В любом случае речь идет о средней температуре месяца. И даже если она в норме, это не исключает периодов зноя или похолоданий.