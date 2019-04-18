«Русский керлинг», бессмысленный и беспощадный

Неделю назад я поразилась, что экстрасенсов в телевизоре стали учить. И тут говорят мне друзья: сейчас еще и керлингу по ТВ учат. Причем не просто керлингу, а русскому. И еще вопросы задают, как бы интеллектуальные. Например, где придумали кетчуп, в Англии или в Китае?

Действительно, на Первом в выходные шел «Русский керлинг». Татьяна Веденеева, Александр Пашутин, Анфиса Чехова, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Анастасия Спиридонова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков зачем-то разбились по командам со странными названиями. С одной стороны публику потрясали «Д’Артаньян и мужетеры» (понимайте как знаете), с другой - компания выбрала девиз «Трем до дыр». Правда, ведущий Валдис Пельш цинично предлагал наименование «Камни в почках».

Одеты игроки были в куртки (красные и синие), а также разноцветные пижамные штанишки. Бегали с щеточками и пытались загнать камни в кружок на скользкой дорожке, пока спортивный комментатор Павел Занозин всерьез старался нагнетать обстановку, описывая страсти, азарт и прямо-таки непримиримую борьбу.

«Вот-вот мы начнем удивлять!» - пообещал Валдис Пельш, и «мужетеры» с «тремдодырами» ринулись в бой. Я не понимаю, только мне внутренне неловко, когда взрослые, состоявшиеся в своей профессии, знаменитые люди в странной униформе демонстрируют стране явно наигранный энтузиазм? Ведь даже не хобби это для них, не любимое развлечение на досуге, а «Веселые старты» по разнарядке. Что-то типа субботника, но за гонорар: завтра едем таскать бревнышки, не забудьте изобразить радость в камеру. Ну и викторина, от которой зависит количество получаемых командами очков, тоже радует своей креативностью.

- У кого была русская бабушка - у Арнольда Шварценеггера или у Леонардо ДиКаприо? - спрашивает Пельш. Ближе к финалу он еще будет выяснять, выступала ли Анфиса Чехова в группе «Безумные светлячки», правда ли, что музыканты The Beatles не знали нот, и какой цвет идет в радуге за оранжевым.

Это напоминает о чудесном эпизоде из «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен. Там Пеппи в школу пришла, устроила альтернативный урок и просила назвать ей кого-нибудь, кто умер. Победили две кандидатуры - старая фру Петерсон и Карл Двенадцатый. Ответившим так детям Пеппи раздала конфеты и ускакала на лошади домой.

Конечно, так называемые интеллектуальные шоу уже давно делают все по упрощению задач, требующих работы мозга, и по усложнению конкурсов, связанных с физическими нагрузками. Но всему же есть предел, братцы? Даже если очень хочется конфет.