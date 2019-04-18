В открытые окна навстречу теплу каждый день выпадают дети

С весной приходит беда: практически каждый день из окон выпадают дети. В ленты новостей попадают далеко не все такие истории.

На днях в московском районе Отрадное, на улице Мусоргского, погибла двухлетняя девочка. В квартире на 13-м этаже она была с мамой. Женщина говорит, что на пару минут вышла из комнаты, а когда вернулась, окно - настежь. Скорее всего, оставшись одна, девочка залезла на подоконник, открыла пошире створку и вывалилась.

В Подмосковье, например, ведут сводную статистику таких происшествий уже не первый год (см. «Конкретно»).

Конкретно.

- Самое страшное, что практически во всех эпизодах рядом находятся взрослые. Кто-то на минутку отвлекся, - говорит уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. - В большинстве случаев трагедии происходят из-за москитной сетки. Взрослые почему-то думают, что она в случае чего спасет. Хотя по факту сетка выдерживает максимум от 3 до 5 килограммов.

- Если верить цифрам, число детских смертей из года в год увеличивается. Почему?

- Я думаю, здесь совокупность факторов. Во-первых, численность населения в столичном регионе постоянно увеличивается. Во-вторых, какая-то тотальная наша беспечность. Нельзя сказать, что люди не знают о такой угрозе. Теряем детей по собственной глупости, недосмотру.

В Московской области договорились о сотрудничестве с крупными компаниями, которые устанавливают пластиковые окна. Несколько фирм теперь при монтаже стеклопакетов готовы предоставлять семьям с детьми бесплатно специальные замки для окон. В нескольких городах такие штуки будут раздавать и многодетным семьям.

На этом фото все правильно: окно надежно закрыто. И все же будьте внимательны, как только ваш малыш забрался на подоконник.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БДИ!

Об основных устройствах, которые помогут избежать трагедий, рассказывает директор профессиональной премии рынка окон WinAwards Россия Марина Судницина. Для того чтобы обезопасить своего ребенка, необязательно тратить гигантские суммы.

1. Блокиратор поворота ручки

Он устанавливается под подвижной частью механизма. Чтобы открыть окно, надо одновременно нажать на вкладыши сверху и снизу, обеими руками. Дети этого сделать не могут. Цена устройства: 100 - 300 рублей*.

2. Ручки с кнопкой или ключом

В оконную ручку ставят механизм, который мешает открыванию створки без нажатия специальной кнопки или открытия ключом. Такая защита труднопреодолима для маленьких детей. Но надо помнить, что ключ нужно будет прятать в недоступном для детей месте. Цена устройства: 400 - 800 рублей.

3. Параллельно-сдвижная фурнитура

После установки этой штуки окно невозможно отворить настежь. При открытии створка лишь на несколько миллиметров выезжает вперед. То есть дает приток свежего воздуха, но выпасть через такую щелку, конечно же, невозможно.

Цена устройства: до 5 тыс. рублей.

*В ценах не учтена стоимость монтажа.

Это важно.

КСТАТИ

Что грозит родителям

- Во многих случаях - и почти всегда при летальном исходе - после таких ЧП возбуждаются уголовные дела, - говорит адвокат Александр Карабанов. - Фигурантами становятся родители или люди, которые были рядом с детьми, следили за ними, когда все это произошло. В России есть серьезная практика применения статьи «оставление в опасности» (наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или до 1 года тюрьмы. - Авт.). Но в зависимости от обстоятельств дело могут возбуждать и по более серьезным статьям. Например, если ребенок, слава богу, выжил - «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (до 6 месяцев ареста. - Авт.), а если все-таки погиб - «причинение смерти по неосторожности» (исправительные работы или лишение свободы до двух лет. - Авт.).

По словам источника в следственных органах, суды по таким делам в России чаще всего заканчиваются приговорами об исправительных работах или денежных штрафах:

- Это касается случаев, когда родители выпавших детей не судимы и нет никаких отягчающих обстоятельств. В Подмосковье была история, когда женщине, которая загуляла и надолго оставила маленького сына в квартире, а он залез на подоконник и упал с пятого этажа, дали реальный срок.