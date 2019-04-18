2019-04-18T08:55:15+03:00
Звезды

Тяжелобольной Моисеев появился на публике после долгого перерыва

Артист поздравил с юбилеем Аллу Пугачеву [фото]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Bосемь лет назад Бориса Моисеева разбил инсультBосемь лет назад Бориса Моисеева разбил инсульт
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С трудом спускаясь по лестнице, Борис Моисеев вошёл в зрительный зал Кремлевского дворца. Тяжелобольного артиста, который давно не появлялся на публике, поддерживал под руку его директор Сергей Горох. 65-летний Борис не смог удержать даже букет желтых тюльпанов, приготовленный в подарок для Аллы Пугачевой. Поэтому цветы для любимой певицы Моисеев доверил нести своему помощнику.

Напомним: восемь лет назад Бориса Моисеева разбил инсульт.

- В трудную минуту Моисеева поддержали только два человека: Алла Пугачева и Нелли Кобзон, - рассказывает «КП» телевизионный продюсер Алина Красная.-Алла Борисовна оказала Боре финансовую помощь.

- Пугачева сама готовила в своём замке куриные паровые котлетки и отвозила их Боре в больницу,-вспоминает звёздный промоутер Сергей Лавров.

В трудную минуту поддержала Бориса и Кристина Орбакайте. В молодости Моисеев танцевал в театре Аллы Пугачевой и часто оставался приглядывать за маленькой Кристиной, когда ее звёздная мама уезжала на съёмки. И когда «дитя порока» разбил инсульт, чтобы его коллектив, лишившийся главного «кормильца», не остался без работы, Кристина приняла в свой балет его танцоров.

Как уже писала «КП», в минувший понедельник в Кремлевском дворце с триумфом прошёл концерт Аллы Пугачевой. Шесть тысяч зрителей оценили новую программу «женщины, которая поёт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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