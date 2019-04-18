Во время съемок "Дерсу Узала" Соломина чуть не растерзал тигр

15 апреля в Малом театре вспоминали охотника Дерсу Узала, японского кинорежиссера Акиру Куросаву и, конечно, знаменитый русско-японский фильм «Дерсу Узала», первую широкоформатную картину режиссера и первую картину Куросавы не на японском языке. В 1975 фильм стал мостиком дружбы между Россией и Японией.

Вечер проходил в недавно отремонтированном зале Малого театра. «Молодые ребята пытаются сделать из этого пространства открытый зал воспоминаний. Решили начать с Куросавы», - отметил худрук театра и исполнитель главной роли в фильме «Дерсу Узала» Юрий Соломин.

В фойе театра открылась небольшая выставка, посвященная фильму. Здесь можно увидеть материалы из личного архива Юрия Соломина, фотографии из архива второго режиссера картины - Владимира Васильева, а также работы скульптора Алексея Чебаненко. Художник создал бюст Акиры Куросавы и исполнителей главных ролей: Юрия Соломина и Максима Мунзука. Скульптор признался: идея создания бюстов была спонтанной. Мастера вдохновил образ Юрия Соломина, а позже захотелось создать серию работ, связанных с фильмом «Дерсу Узала».

Акира Куросава был не только талантливым режиссером, но и прекрасным художником. На выставке представлены фрагменты раскадровки фильма, нарисованные рукой режиссера. Особенно порадовала картина «Тигр». Зеленовато-серого, красноглазого, с носом, напоминающим человеческий, «Тигра» Куросава подарил Юрию Соломину на День Рождения в 1974 году. Есть эпизоды с тигром и в самом фильме. Юрий Соломин рассказал, что сцену с тигром снимали в одном из павильонов Мосфильма. В тот день приехало много журналистов, «всем было интересно увидеть, как растерзают актеров». Мунзук был с ружьем, заядлый охотник, он не боялся животного, а вот Соломин стоял рядом и жутко трусил. Когда раздался выстрел, тигр по указанию дрессировщика встал на задние лапы и убежал, Юрий вздохнул с облегчением – выжили. Только вот оказалось, что пленку заело, вышел брак, сцену пришлось повторять еще раз.

На открытие выставки приехала актриса тувинского театра Галина Максимовна Мунзук, дочь исполнителя главной роли. "От киргизского народа" Юрию Соломину подарили национальный хлыст - камчу. Худрук не растерялся и с ловкостью Зорро со свистом закрутил камчу в воздухе.

Соломин признался, что сейчас ролей дают мало, "не то, что в молодости". Поэтому весь вечер актер, с удовольствием, "играл самого себя", рассказывая истории о непостижимом счастье работы с Куросавой.