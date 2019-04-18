Рыбопромышленники проанализировали работу государственных органов власти

16 апреля в Москве прошла Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса. Такого внимания рыбаки еще не удостаивались. На конференцию приехали пять сенаторов, 23 представителя федеральных министерств и Государственной Думы (включая руководителя профильного комитета, что произошло впервые за десять лет). На встречу из «рыбных» регионов приехало более 150 представителей предприятий.

Сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева призвала рыбаков больше рассказывать о себе через СМИ. Автор фото: ВАРПЭ.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил увеличение объемов экспорта в натуральном и денежном выражении (и доли высокопереработанной продукции в нем), рост прибыли в отрасли и налоговых поступлений – 26,7 млрд рублей в 2018 году (рост 8,2% к 2017 году), а вместе с платежами в соцфонды — все 45,7 млрд. Причем, рыбакам удается органично увеличивать как объемы продажи рыбы на импорт, так и в российских магазинах.

Выступление замруководителя Росрыболовства Василия Соколова. Автор фото: ВАРПЭ.

- Доля отечественных отечественной продукции на прилавках российских магазинов превышает 80%, - особо отметил Василий Соколов.

Работа по перезаключению квотных договоров в 2018 году прошла неплохо. Механизм инвестиционных квот, по словам чиновника, также показывает эффективность: заключены договоры на строительство 33 новых судов, рассматриваются еще девять заявок на обновление флота. По данным Росрыболовства, к концу 2019 года планируется сдать шесть кораблей и 11 рыбоперерабатывающих заводов.

Участники конференции. Автор фото: ВАРПЭ.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев привел ряд примеров, когда принятые законы не работают так, как это задумывали законодатели. Речь идет и об обещанной рыбакам-«прибрежникам» дополнительной 20%-ной прибавке к квотам (на деле прибавка составила около 5%), и о том, что два построенных на Камчатке в сентябре 2018 года береговых завода инвестиционных квот так и не получили.

Выступление президента ВАРПЭ Германа Зверева. Автор фото: ВАРПЭ.

— Теперь - поправки в закон «О госгранице». Они, к сожалению, не обсуждались предметно с отраслевым сообществом и Росрыболовством. Поэтому побочным эффектом закона – а он принимался для благой цели – оказалась невозможность осуществления перегрузов рыбопродукции на промысле так, как это было прежде, - пояснил Герман Зверев. - Закон привел к затруднениям для рыбодобывающих компаний.

Выступление депутата Госдумы Алексея Веллера. Автор фото: ВАРПЭ.

На развитии диалога между рыбаками, властями и обществом также настаивал председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Выступление депутата Госдумы Николая Николаева. Автор фото: ВАРПЭ.

— Рыбная отрасль – локомотив и драйвер для нашей экономики. В условиях изоляции России успешно работает на мировых рынках, - сообщил зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. - Рыбная отрасль в условиях изоляции России успешно работает на мировых рынках. Кроме того, мы – представители регионов, и мы обязаны следить, как развивается экономика в тех субъектах, где рыбная отрасль сегодня имеет огромный вес.