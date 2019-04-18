2019-04-18T14:30:08+03:00
Экономика

Россияне рекордно экономят на продуктах

Большинство перестало считать себя средним классом
Елена ОДИНЦОВА
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Число тех, кто с целью экономии покупает продукты по акциям, выросло до рекордных 64%Число тех, кто с целью экономии покупает продукты по акциям, выросло до рекордных 64%Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, с 2014 по 2018 год снизилась с 60% до 47%. При этом в первом квартале 2019 года рекордно вырос процент россиян, которые стараются экономить на продуктах питания. В ход пошли все стратегии бережливости. Число тех, кто с целью экономии покупает продукты по акциям, выросло до рекордных 64% (с 59% с первом квартале 2018г.). А доля тех, кто обходит несколько магазинов в поисках более выгодных цен, увеличилась до 46% (с 34% годом раньше).

Такие выводы содержатся в очередном выпуске «Потребительского индекса Иванова», которые ежеквартально готовит аналитический департамент Sberbank CIB (инвестиционная структура «Сбербанка»). Индекс отражает потребности и ожидания россиян со среднем уровнем дохода — эдакого среднестатистического Иванова. И учитывает уровень расходов, сбережений, потребительской уверенности, самооценки личного благосостояния — исходя из опросов жителей более 160 российских городов с населением свыше 100 тыс. чел.

В средний класс, согласно индексу Иванова, попадают те, у кого хватает денег на путешествия, рестораны и кто при этом что-то может еще и откладывать. У остальных — кому не до таких излишеств — доходы ниже среднего.

Интересно, что при этом в списке «экономических опасений» россиян — это те явления, которые, по мнению опрошенных, мешают расти как благосостоянию отдельных граждан, так и страны в целом — лидирует коррупция. Ее отметила рекордно высокая доля респондентов.

СПРАВКА "КП"

Что, по мнению россиян, мешает расти их благосостоянию (% от числа опрошенных)

Коррупция 66%

Безработица 54%

Инфляция 51%

Низкие темпы роста экономики 37%

Курс рубля 20%

(По данным «Индекса Иванова» за 1 квартал 2019 г.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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