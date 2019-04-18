В Подмосковье мигрантку едва насмерть не загрызли соседские собаки

Жуткий инцидент случился накануне Нового года в поселке Лесной городок Одинцовского района. 29 декабря 2019 года 41-летняя домохозяйка Шахноза Р. вышла на улицу расчистить снег около дома, когда две соседские собаки набросились на нее и мертвой хваткой вцепились в руки.

- Я чувствовала как их клыки рвут мою кожу. Было невыносимо больно. Больно так, что я пыталась кричать, но вырывалось лишь отрывистые какие-то призывы о помощи. – Едва сдерживая слезы вспоминает о том страшном дне 41-летняя Шахноза. – К счастью, этих криков хватило, чтобы меня услышал муж Зохид, который выбежал и помог прогнать псов.

Увидев лежащую на земле супругу, чья одежда была полностью измазана кровью, мужчина позвонил в скорую. Женщину экстренно госпитализировали в ЦРБ Одинцово, где врачи буквально по кусочкам сшивали женщине разодранную кожу на руках

- Зрелище было страшное. Когда я увидел раны своей жены, то боялся, что руки вообще придется ампутировать. Выглядело все это очень страшно. – Рассказывает Зохид. – Этих собак я знаю, это собаки нашего соседа. Я не раз их видел, он их отпускает погулять.

В больнице у Зохида поинтересовались, каким образом все это произошло, и он изложил всю историю. После рассказанного медсестра сообщила о данном инциденте в полицию. К тому моменту уже прошло достаточно времени. Сотрудники полиции связались с соседом, чьи собаки, по словам семейной пары, напали на женщину, и он ответил по телефону, что никаких следов крови на своих питомцах не обнаружил. На данный момент дело зашло в тупик, а тяжелые ранения женщины списали на бездомных собак.

Зрелище было страшное

- Полицейские не стали привлекать соседа к ответственности! Ничего не стали делать, отмахнулись от нас и все. Эти собаки до сих пор там сидят, за забором рядом с нашим домом! - Рассказала Шахноза Комсомольской правде. - Мои руки до сих пор не восстановились. Раны заживают очень долго, гноятся. Я не могу нормально пошевелить пальцами, да и сами шрамы выглядят ужасно.

Шахноза с мужем Зохидом переехали в Россию больше 10 лет назад из Узбекистана и поселились в небольшом домике в деревне Соломаново. У пары трое детей и внучка. Сейчас они трудятся по РВП и ожидают получение вида на жительство.

Сейчас семье необходимо самостоятельно собирать все необходимые справки и обращаться в суд, чтобы виновные понесли наказание и компенсировали женщине затраты на лечение и моральный вред.