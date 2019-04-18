Пункты приема металла в Москве лопаются как пузыри

Удивляет даже не то, что у нас могут украсть любую штуковину. Вы только вспомните. Несколько выходцев из Средней Азии вырвали бронзовый памятник Доценту на Мосфильмовской улице. Между прочим, вместе с постаментом. Другой умелец похитил из Музея космонавтики барокамеру, в которой тренировался Юрий Гагарин. Три недели назад полицейские задержали двух мужиков, которые стырили кабель правительственной связи. И это в двух шагах от Кремля. Больше удивляет то, что все эти предметы можно без проблем сдать на металлолом. Подумаешь, голова Леонова. Шесть килограммов всего. Две тысячи рублей...

Кабель злоумышленники сдать не успели. Его изъяли и вернули в технологический коллектор у Большого Москворецкого моста. Если бы патрульные не сработали по горячим следам, ущерб составил бы 170 тысяч рублей.

Почему же приемщики хватают все без разбора?

В суровой Чите умудрились списать в металлолом ракету С-200. И начали ее распиливать. Двое человек погибли, один ранен. В Казани угнали раритетный «Мерседес» 1937 года выпуска. И тоже поставили на весы.

ПРИНИМАТЬ НАДГРОБИЯ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА

Если говорить о Москве, то в ней функционируют 546 точек приема металла. Чаще всего, цветного (алюминий, медь, магний, олово, свинец, цинк и другие). Чёрный металл (железо и его сплавы) принимают в основном в Подмосковье. Для этого нужны большие площадки, крупное оборудование и железнодорожные пути (для транспортировки).

Вообще рядом с такими пунктами можно снимать боевики. Или даже триллеры.

Ну вот, например, идёшь по улице Обручева - вдоль оживленной автострады. Кругом полно людей. Магазины, кафешки... Сворачиваешь на улицу Академика Челомея и оказываешься на пустыре. С кучами всякого хлама. Разбитыми строениями. И стаей бездомных собак. В Москве снег уже давно растаял, а там - в тени между гаражами - до сих пор сугробы. Из них, словно скрюченные пальцы, торчат дужки от кроватей. У подножия виднеются желтоватые узоры.

Я прошёл метров тридцать, заглянул в ближайший ангар и увидел гигантскую гору пивных банок. Молодой азиат в кирзовых сапогах загребал их лопатой для уборки снега, подхватывал и относил к специальному станку для прессовки. Через минуту несколько сотен жестянок превратились в слипшуюся пластину размером с ящик из письменного стола. Я подошёл ближе. От банок крепко несло пивными парами. Рабочий мне весело подмигнул и указал дорогу к пункту приема металла.

От банок крепко несло пивными парамиФото: Павел КЛОКОВ

Там в полуразбитой кибитке меня встретил шустрый мужичок под 60. В лужковской кепке и военном бушлате.

- А, интервью... - воскликнул он с готовностью и даже застегнул верхнюю пуговицу. - Пожалуйста.

Зовут моего нового знакомого Василий. Он бывший моряк (ходил на гражданских судах). Металлолом принимает не первый год и, как говорится, в теме.

Если не растекаться по древу, то общий смысл такой. Сдавать алюминий с медью стали гораздо меньше, ибо «все, что можно было украсть, уже украли». Лет пятнадцать назад бомжи собирались возле весов в очередь. Тащили все. Кухонную посуду, слесарные инструменты, запчасти от мотоциклов, спортивные снаряды, проволоку. Бабули приносили самовары и канцелярские принадлежности. Сейчас клиентов гораздо меньше. Второе. Не принимать краденое не получится. Потому что проверить ту или иную вещь невозможно. То ли ее в мусорном баке нашли, то ли в Кремле слямзили. Участковый приходит чуть ли не каждый день. Приглядывает. Есть перечень предметов, которые нельзя принимать.

- Особенно это касается могильных табличек, - рассказал Василий. - Во-первых, плохая примета. А, во-вторых, они ворованные, как ни крути. А если сюда придут родственники умершего? Что я им скажу?

Под запрет также попадают канализационные люки, рельсы, памятники, герметически закупоренные емкости (внутри которых неизвестно что), боеприпасы и их комплектующие.

Если приемщик все-таки берет запрещенку, он рискует нарваться на серьёзный штраф. Или даже угодить за решетку (читайте - «Как наказывают «серых» приемщиков», - прим. ред).

В погоне за прибылью предприниматели забывают о лицензии и о том, что принимать на утиль можно далеко не всеФото: Павел КЛОКОВ

НА БАНКАХ НЕ РАЗБОГАТЕЕШЬ

Пока мы беседовали, к нам подошёл мужик и высыпал на весы распиленные рамки от окон. Алюминиевые. Потянуло на 210 рублей.

Я поинтересовался, откуда они.

Мужик сверкнул глазами и уставился на Василия.

- Журналист... - буркнул тот, отсчитывая две сотни.

Клиент быстро спрятал деньги и ушёл.

- А откуда столько пивных банок? - спросил я, заметив, как азиат в сапогах вынес на улицу очередную порцию сплющенной жести.

- Дворники собирают по улицам, - ответил Василий. - Ну они очень тоненькие. Как фольга в радиаторе. Один килограмм стоит 55 рублей. В одном килограмме - 70 банок.

- Да пока эти 70 банок соберёшь, полдня пройдёт.

- Вот именно.

Я обратил внимание на велосипедные рамы, которых набралось штук тридцать. Так и кажется, что они ворованные. По словам приёмщика, их привезли ребята из фирмы, которая занимается ремонтом велосипедов. Документы показывали.

Один килограмм стоит 55 рублей. В одном килограмме - 70 банокФото: Павел КЛОКОВ

В другой день я заглянул ещё по нескольким адресам. И везде пункты приёма расположены в промзоне. Точно также идёшь по улице Матросская Тишина. Шаг влево - и перед тобой чернобыльские развалины. Земля усыпана стальными спицами. С крыши свисает трубка разобранного кальяна. Над входом в очередной закуток горделиво висит поднос с изображением Нефертити.

Общаются скупщики крайне неохотно. Но все же мне удалось узнать, что точки с цветными металлами кочуют по Москве как цыгане. Сегодня предприниматель в одном районе, завтра в другом. Многие прогорают, хотя и стоимость аренды в таких медвежьих углах сравнительно небольшая.

Опытные собиратели металла знают точки, в которых примут все. Вплоть до кремлевских звёзд и церковных крестов с куполами. Все это оперативно распиливается и прячется. Потому что сотрудники полиции и, правда, частые гости в таких местах.

УЧАСТКОВЫЕ ПРОВОДЯТ БЕСЕДЫ

В пресс-службе столичного главка рассказали, что статистику по оштрафованным «серым» приёмщикам они не ведут.

Но, по словам старшего участкового уполномоченного отдела МВД России по району Хорошево-Мневники Рафаэля Абдулина, такая работа ведётся постоянно - не реже одного раза в месяц.

- Если на пунктах выявляются нарушения, то проверки ведутся чаще, - сообщил «КП» офицер. - У приемщиков должны быть в наличии лицензия (либо на прием черного металла, либо на прием цветного), кассовый аппарат и дозиметр. В случае их отсутствия составляется административный материал. И каждый раз мы беседуем с приемщиками. Объясняем, какие предметы они не должны принимать. И куда звонить, если вдруг их принесли.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

«НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТОЧЕК ПОЧТИ НЕТ»

- Многие считают, что сбор металлолома полностью криминализировать, - рассказал «КП» член ассоциации «Вторичный ресурс», редактор портала «Отходы.ру» Алексей Масленников. - На самом деле это не так. Такие предприятия находятся под жёстким контролем полиции. Да, иногда где-нибудь появятся залетные ребята, но долго их бизнес не живет. На всяких тематических конференциях у нас наоборот говорят, что в этой сфере к предпринимателям слишком много требований. Нужно получить лицензию. А ее не дают просто так. Кроме оборудования, нужен специалист, который разбирается в радиационной безопасности, взрывбезопасности и так далее. Ещё иногда путают бытовой металлолом с промышленным. Да, в первом случае нельзя сдавать рельсы или какие-то редкие сплавы. А во втором это распространено. Например, демонтируют завод. И все, что металлическое, уходит в такие пункты. Как правило, в Подмосковье. Потом металл отвозят на металлургические комбинаты. Чаще, поездами. Реже, фурами.

Если говорить о Москве, то в ней функционируют 546 точек приема металлаФото: Павел КЛОКОВ

ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ

После того, как я начал интересоваться этой темой, меня во всех соцсетях атаковали объявления о сборе металлолома.

«Вывезем за 45 минут».

«Экспресс-вывоз».

«Моментальные выплаты».

Я позвонил по первому попавшемуся номеру и сказал, что у меня есть несколько километров телефонного кабеля.

- ТРП? - поинтересовался мужской голос.

- Пожалуй, ТРП, - ответил я неуверенно.

- Два по ноль четыре?

- Можно и так сказать...

- Привозите.

- А нужен ли документ на этот кабель? У меня просто нет...

- Ничего не нужно. Приезжайте. Паспорт хоть есть?

- Паспорт есть.

- Ждём.

КСТАТИ

Лицензию на приём металлолома (и черного, и цветного) в Москве выдаёт Департамент природопользования и окружающей среды.

- Потом наши инспектора проверяют выполнение условий лицензии, - пояснили «КП» в пресс-службе Департамента. - Если они нарушены, то штрафуют. Если нарушения очень серьезные - можно отзывать лицензию, но только через суд. Вообще «серые пункты» - это сфера полиции. Статья «незаконное предпринимательство».

КАК НАКАЗЫВАЮТ «СЕРЫХ» ПРИЕМЩИКОВ

- Ответственность может быть как административной, так и уголовной, - пояснил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Административка наступает в случае, если нет лицензии и если не соблюдаются нормы работы с металлом (штраф для предпринимателей - от 2 до 8 тысяч рублей, для организаций - от 50 до 200 тысяч рублей). Также возможна приостановка работы до 90 суток и конфискация предметов. Наступление уголовной ответственности возможно в случае причинения крупного ущерба по статье 171 УК РФ, за которое предусмотрено наказание от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. В Москве огромное количество приемных пунктов металлолома. Нелегалов можно выявить на сайте налоговой службы, проверить правовой статус, зарегистрировано ли физическое лицо в качестве индивидуального предприятия или же компания в качестве юридического лица. На сайте госуслуг можно проверить наличие лицензии.