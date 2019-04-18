2019-04-18T15:28:05+03:00
Политика

Путин и Кальюлайд обсудили ненормальную ситуацию

Президент Эстонии приехала в Москву после десятилетней паузы
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Пусть не переговоры, а просто разговор, но все же состоялсяПусть не переговоры, а просто разговор, но все же состоялсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отношения России с прибалтийскими республиками сейчас таковы, что Владимир Путин даже не смог вспомнить - когда в последний раз у него была встреча с президентом Эстонии. Тем не менее приехавшая в Москву на открытие отреставрированного посольства глава Эстонии Керсти Кальюлайд была принята им, и пусть не переговоры, а просто разговор, но все же состоялся.

- Рады вас приветствовать в Московском Кремле, - обратился Путин к Кальюлайд. - Мы давно не виделись, по-моему, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями – это ненормальная ситуация.

В результате такого охлаждения товарооборот двух стран упал более чем на 50 процентов, а взаимный туризм идет на спад.

- У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря: здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом, - предложил темы для диалога Путин.

- Некоторое время назад мы договорились, что надо поговорить, - согласилась Кальюлайд. - Хотя бы потому что с соседями надо общаться, даже если у нас есть разногласия. Пора обновить программу сотрудничества между Европейским Союзом и Россией. Так что время для встречи самое что ни на есть подходящее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
МИД РФ возмущен осквернением центрального обелиска в польском Ярове
Япония предлагает ввести безвизовый режим между префектурой Хоккайдо и Сахалином
Россия запретила ввозить украинскую обувь и одежду
Киевский суд: национализация «ПриватБанка» нарушает Конституцию Украины
Теперь картой «Мир» можно расплачиваться в Турции
Вооруженные люди расстреляли 14 пассажиров автобуса в Пакистане
Отсутствие контактов между соседями – ненормально: Путин на встрече с президентом Эстонии
Меган Маркл хочет нанять своему ребенку мужчину-гувернера из США
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами
Путин выразил соболезнования в связи с крупным ДТП на острове Мадейра
Президент Эстонии: Таллин готов к взаимодействию и диалогу с Москвой
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля
Большинство россиян способны распознать фейковую новость
Госдума разрешила кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей
Коломойский намерен вернуться на Украину, если президентом станет Зеленский
Умер Брэдли Уэлш из фильма "На игле-2": актера застрелили неизвестные