Марьянов истекал кровью целую неделю

Профессор НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов проанализировал итоги судебно-медицинской экспертизы, которая была проведена после смерти Дмитрия Марьянова. По словам эксперта, актер несколько дней страдал от кровопотери.

Игорь Шарипов изучил, что именно произошло с Дмитрием Марьяновым в 2017 году. Он провел собственное расследование исходя из данных экспертизы, проведенной петербургскими судебно-медицинскими экспертами. "Вывод здесь однозначен, и я с ним не совсем согласен", - заявил Шарипов в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

По словам специалиста, у Дмитрия Марьянова не выдержали сосуды. При этом Шарипов констатировал, что коллеги правильно определили разрыв подвздошной вены, однако отверстие в ней возникло не из-за удара в живот, а по другой причине.

"Эксперты сообщают, что больной погибает от кровопотери. Они считают, что это травма живота, что его избили. Но если бы это была травма, то пострадала селезенка как очень хрупкий орган. Задняя стенка была повреждена. Повреждение мы не видим, так как оно прикрыто брюшиной. Кровотечение было длительное, порционное. Пошел выброс крови - падает давление. Кровь останавливается, пока давление в организме опять не поднимется", - пояснил врач.

Более того, не в пользу избиения говорит и тот факт, что на теле Дмитрия Марьянова не было гематом и кровоподтеков. Скорее всего у артиста началось малокровие.

"Марьянов медленно и незаметно истекал кровью целую неделю. Это и было причиной плохого самочувствия, которое принимали за похмелье... Представляете, как он страдал? Это тяжелая анемия, гипоксия, сердечные боли. У него была жажда, которую приняли за признаки похмелья", - отметил Шарипов.

dmitry_maryanov_official Спокойно спи. Ты в памяти навечно. Живешь в сердцах ты наших навсегда

Доктор уточнил, что приблизило смерть актера. Ему установили специальную ловушку для тромбов - кава-фильтр. Он помогал избегать закупорки вен. По словам профессора, после установки кава-фильтра нужно принимать препараты, разжижающие кровяные сгустки. А через две-три недели после установки кава-фильтра необходимо было его удалить. Однако Марьянов вовремя этого не сделал.

"Кава-фильтр стал неэффективен, стал угрозой для жизни, - уверен Шарипов. - Когда актер все-таки пришел к специалистам, врачи пытались удалить кава-фильтр через бедренную вену. Может быть, в это время он дернулся, и ловушка травмировала изнутри этот сосуд", - заметил Шарипов в программе Андрея Малахова.

Профессор уверен, что ни в одной клинике звезду спасти не смогли бы. За последние 11 месяцев жизни здоровье Марьянова сильно ухудшилось. "Ему было почти невозможно помочь. Куда бы он ни поступил, у него настал период достаточности. Все органы были изношены", - заявил Игорь.

Как писал сайт kp.ru, Дмитрий Марьянов умер в середине октябре 2017 года в 47 лет. Незадолго до смерти артист лег в частный подмосковный центр "Феникс", пытаясь избавиться от алкогольной зависимости. Там ему стало плохо. Актера отвезли в ближайшую больницу, но врачи констатировали смерть. Сообщалось, что у Дмитрия Марьянова оторвался тромб, который закупорил легочную артерию.