В здании манежа усадьбы Голицыных рухнул потолок

Это местечко на юго-востоке Москвы напоминает райский уголок. Он расположен на берегах реки Чурилихи (несколько ее долин являются памятниками природы).

Здесь - на Кузьминских прудах - среди многолетних сосен и дубов находится бывшая усадьба князей Голицыных.

Почти все ее здания - архитектурные памятники. Кухня, оранжерея, флигели, дом садовника (внутри которого теперь литературный музей Паустовского), водонапорное здание и, конечно, конный двор, сбоку от которого по сей день стоят на дыбах две чугунные лошади, отлитых на голицынском заводе.

Конюшни и склады построили по проекту швейцарского архитектора Доменико Жилярди в 1823 году. После Октябрьской революции здесь был ветеринарный институт, а уже в 2000-х открылся музей.

У здания манежа усадьбы Голицыных.Фото: Павел КЛОКОВ

К сожалению, сегодня он выглядит удручающе. Штукатурка на стенах потрескалась. Некоторые фрагменты фундамента отсутствуют. Водосточные трубы все ржавые и требуют покраски.

Но это все мелочи по сравнению с тем, что произошло в конце января этого года. В здании манежа рухнул деревянный подвесной потолок, к счастью, никого не задев (синтезатор «Ямамха» не в счет).

В здании манежа рухнул деревянный подвесной потолок.Фото: СОЦСЕТИ

Помещение немедленно заперли. И... все. Как будто ничего не было. На дверях висит замок, ибо рухнул потолок...

До обрушения в манеже проводили мероприятия. Скажем, за одно полугодие 2018-го в его стенах показали пять бесплатных выставок. Не говоря уже о многочисленных концертах и мастер-классах для школьников.

«МЫ ДЛЯ ПАРКА КАК АППЕНДИЦИТ»

На входе в конный двор - рядом с информационным стендом - меня встретил худощавый охранник в форме песочного цвета.

- А правда, что у вас тут потолок упал? - без всяких предисловий спросил я.

Тот с улыбкой кивнул.

- Ага, уже месяца три как. Так что внутрь не попадёте.

Покупаю билет за 200 рублей и продолжаю своё маленькое расследование.

Хотя смотрителей уговаривать не пришлось. Выкладывают все с ходу.

- Несколько лет назад крышу манежа отремонтировали, - рассказала мне женщина неподалёку от северного фуражного сарая (здание, между прочим, удивительное - почти двести лет, а выглядит как новенькое, я имею в виду внутри, - прим. авт). - Но только сверху. Доски под кровлей никто не менял. Сколько воды они в себя впитали во время дождей (в то время, когда крыша протекала. А тут они решили обогреть помещение, принесли тепловые пушки и направили их в потолок. Тот держался какое-то время. Потом ссохся и рухнул.

Несколько лет назад крышу манежа отремонтировали, но только сверху. Доски под кровлей никто не менял.Фото: СОЦСЕТИ

Я хотел что-то спросить, но в этот момент в сарай зашла группа людей.

- А здесь много лет хранили сено, - светясь от счастья, сообщила экскурсовод. - Причём не только во времена Голицына. Но и в годы Советского Союза. В институте экспериментальной ветеринарии, который здесь был, жили быки, лошади. Их же тоже надо было чем-то кормить.

Кто-то спросил про мышей.

- Почти нет, - отмахнулась женщина. - У нас тут есть, кому их ловить.

В этот момент, я вам клянусь, откуда-то из-под пола показалась серая кошка с маленькой мышкой в зубах.

После происшествия вход в манеж закрыли.Фото: Павел КЛОКОВ

Одна из девушек взвизгнула. Хотя больше - для порядка. Уж больно жертва невелика. И к тому же слегка неживая.

- И только с 2005 года этот сарай стал выставочным залом, - продолжала экскурсовод.

Я подошёл к витрине и с интересом осмотрел упряжь для лошади, ошейник с бубенцами, вилы, ремесленный знак коновала и много чего ещё.

По словам смотрительницы, со сменой начальства (подробнее об этом чуть ниже, - прим. авт) многие экспонаты начали исчезать. И какова их дальнейшая судьба, непонятно.

- Ну вот здесь, например, стоял стеклянный шкаф, - рассказала женщина, указывая рукой на стену. - А в нем висел тулуп. Того времени. Голицынского. Как вы думаете, это ценная вещь?

Я уверенно кивнул.

- А здесь была немецкая лампа с изображением летучей мыши, - продолжила она. - Тоже большая редкость. Во время реставрации рабочие нашли подковы 19 века. И их тоже куда-то забрали.

Другие смотрительницы говорят, что без должного внимания музей не спасти. Одна даже сравнила его с аппендицитом, который появился у Кузьминского лесопарка в прошлом году.

МАНЕЖ-СИРОТА

До 1 июля 2018-го усадьба входила в состав музейного объединения «Музей Москвы». Но потом ее передали государственному музею-заповеднику «Кузьминки-Люблино».

Я обратился туда за комментарием и получил ответ:

- Манеж в нашем оперативном управлении не находится.

До 1 июля 2018-го усадьба входила в состав музейного объединения «Музей Москвы».Фото: Павел КЛОКОВ

Я написал в Музей Москвы. Те отвечают:

- В наше объединение он тоже не входит.

Так что же получается, манеж ничей? Может, мне в него поселиться? Потолок отремонтирую. Рядом рыбачить можно. Девчонки под липами опять же.

- Манеж, о котором вы говорите, является объектом культурного наследия федерального значения, - сразу, с порога напомнили мне в пресс-службе Мосгорнаследия. - Он входит в «Ансамбль Усадьбы Кузьминки, XIX век». Вообще это конюшня и составная часть конного двора. В него также входят жилые корпуса и хозяйственные постройки. Сейчас все эти объекты передаются на правах оперативного управления ГАУК (государственное автономное учреждение культуры, - прим. авт) города Москвы «Государственный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино». На данный момент пользователем остаётся «Музей Москвы».

В общем, передача документов затянулась. Мягко говоря. И обе стороны не считают манеж своим.

Его общее техническое состояние в «Мосгорнаследии» находят удовлетворительным. Хотя и в январе этого года потолок, действительно, обвалился.

- «Мосгорнаследием» совместно со смежными ведомствами прорабатывается вопрос скорейшего выделения средств на проведение первоочерёдных работ по восстановлению чердачного перекрытия, - говорится в официальном ответе «Мосгорнаследия». - На остальные постройки конного двора специалисты нашего Департамента оформляют акты технического состояния, в которых указываются объемы необходимых работ и сроки их выполнения.

Увы, когда именно приступят к восстановлению, не говорится.

По некоторым данным, проблемы с передачей документов (от «Музея Москвы» в ГМЗ «Кузьминки-Люблино») возникли из-за того, что ранее внутри манежа сделали перепланировку, не согласовав с БТИ.

СПРАВКА «КП»

Усадьба Кузьминки появилась в XVIII веке. Она началась строиться при известном русском промышленнике Григории Строганове, который получил эту землю от Петра I. Спустя полвека имение перешло семейству Голицыных (князь Михаил Голицын женился на внучке Григории Строганова Анне). В Кузьминках бывали многие русские императоры. Здесь принимали иностранных гостей. Устраивали гуляния. В начале XX века было модно иметь в местных окрестностях свой дачный домик. Сейчас усадьба стала музеем - со всеми ее строениями.

Адрес: Тополевая аллея, 6 строение 1 (станция метро «Кузьминки»).

Режим работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье - 10.00 - 18.00, четверг - 13.00 - 21.00, понедельник - выходной.

Стоимость билета: 200 рублей.