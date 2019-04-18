Как «за» и «против» меняют нашу жизнь

Одна из мировых тенденций сегодня: восстановление контроля над своей жизнью. В мире технологий, когда многие вещи все более ускользают из-под контроля человека, люди, вставшие на путь самосовершенствования, меняют свои привычки, важнейшая из которых, пожалуй, — отношение к информации.

Курилка была установлена толково. Беседка на свежем воздухе. В пяти метрах от морга. Который в свою очередь отсвечивал свежевыкрашенными красными стенами в 10 метрах от онкобольницы №40. Прямая ассоциация никого не пугала. Беседка была заполнена курящими пациентами.

В этой-то беседке мы и сели поговорить с Николаем Николаевичем, худым жилистым дедушкой 88 лет. С ним мы познакомились в стенах больницы, где старик «прохлаждался» уже 3 дня. Что любопытно: он здоров, в больнице проходит профилактику по полису ОМС. Николай Николаевич сразу привлек моё внимание: он совершенно не похож на большинство своих ровесников, и даже на большинство моих 40-летних ровесников.

Он осознанный человек. Стариком его я назвал случайно.

...Николай Николаевич раскрыл и протянул мне портсигар.

- На пачках сигарет теперь пишут не то, что нужно? - спросил я, угадывая, почему портсигар вместо пачки.

- Слова управляют миром. Слова могут быть доброделами и могут быть убийцами. В случае с пачками сигарет они - второе. Очень важно, что человек видит и слышит постоянно. Какой информацией и людьми окружен. Это либо информационный яд. Либо информационное снадобье. Те, кто придумал наносить на пачки сигарет все эти картинки ужасов и слова: «опухоль», «рак», «бесплодие»..., - сделали это напрасно. Хотели снизить этими угрозами масштаб курения в стране?! Мало кто из курильщиков отказывался от курения, читая про угрозы здоровью. А вред от этих надписей... - курильщик вынужден читать и эти надписи, и видеть эти фото. Открывая пачку с такими надписями, он принимает, впускает внутрь информационного убийцу. Слово и фото здесь как психологический якорь, как «самопрограммирование»... Потому я использую портсигар.

- Минздравы многих стран так делают — пугают курящих.

- Главный вопрос Сократа был какой? - ответил Николай Николаевич. - «Что есть Добро?» Добро есть Знание. С того момента, как ты узнал новое, не разумно жить по-старому. Узнавая новое, ты, если разумен, меняешь себя. Когда в стране много людей, занятых саморазвитием, страна процветает. Человек рожден, чтобы совершенствоваться: достичь пика в своем интеллектуальном, духовном, физическом и финансовом развитии. Суммарно это и есть счастье, которое мы друг другу желаем на дни рождения.

Третий закон Ньютона «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие», - также верен и для мира информации. Избыточный официоз и «нажим» порождают контркультуру, обратное действие. Вот почему путь избавления нации от табачной зависимости лежит только через позитивный путь и оздоровление сознания, но никак не через внедрение слов-убийц.

Известная всему миру Мать Тереза, когда ее приглашали принять участие в акциях против чего-нибудь («против курения», например), всегда говорила: «Я участвую только в том, где есть «за» и никогда, где есть «против». Она создавала себе утвердительное информационное пространство. Когда ты «за» - твой разум настроен на созидание. Когда ты выбираешь «нет», «против», «анти-», разум настраивается на отрицание. От выбора «за» что-то или «против» чего-то незаметно вся жизнь человека меняется.

- Большинство скажет на это: «метафизика»...

- Так-то оно так, да только не совсем. За сутки в голове человека проносится более 80 тысяч мыслей. За месяц их — 2,5 миллиона. За год — около 30 миллионов. Доказано: 75% всех мыслей у человека — негативные. Человек сам свое сознание атакует! Вообрази: 60 тысяч негативных мыслей в день. Это 22 миллиона порций информационного яда в год.

Традиционная восточная медицина заявляет, что причина 90 процентов всех болезней — в сознании. Национальные госпрограммы здоровья в некоторых азиатских странах основываются на этом факте. А в нашей и западной части мира о феномене информационного яда и информационной гармонии все еще судят свысока. И продолжают лечить- спасать, вместо того, чтобы предотвращать разбалансировку организма.

Каждому дано изменить свою судьбу, как он захочет. К развитию интеллекта, духовности, к доброму здоровью, к полноценной жизни человек всегда ведет и приводит себя только сам. Мы сами источник всех своих бед, и всех своих побед. Ключ к счастью — поглощение информации, ведущей к счастью.

С Николаем Николаевичем мы беседовали еще несколько раз. Я очень рад, что случай время от времени сводит меня с мудрецами — людьми, живущими осознанно.

Кто-то из знаменитостей недавно заявил, что мудрых стариков у нас почти нет. Уверен — есть, их немало. Просто не все готовы распознать в другом человеке мудреца.

Не зря говорится: Учитель появляется, когда ученик к нему готов.

А вам Учителя встречаются? В чем были их уроки? Расскажите об этом в комментариях.

*Любая информация сегодня доступна. И каждый, кто ищет обновления в жизни, может найти любой мотивационный ролик. Сотни экспертов, миллионы видео — и так мало после их просмотра остается в душе. Интеллектуальные жемчужины, вечные вопросы, мелькают в потоке других новостей, не успев оставить даже послевкусия. Другое дело — написанное слово. В суете городов должно найтись место для вопросов о главном. Для чего я живу? Куда иду? Есть ли у меня мечты? Как жить счастливее? О чем говорят мудрецы сегодня, и есть ли они вообще?

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