Apple задолжал крупную сумму российским разработчикам приложений для App Store

Массовыми жалобами разработчиков мобильных приложений из России для App Store заполнились социальные сети и форумы. По их утверждениям, Apple задерживает выплаты доходов от продаж в App Store уже несколько месяцев.

Первые обращения стали появляться после 7 марта — тогда американская компания должна была перечислить доход от приложений за январь. Однако, многие разработчики так и не получили причитающихся им выплат. Позднее Apple установила дату выплаты 4 апреля.

Часть разработчиков в начале апреля получила выплаты за январь и февраль, но многим приходится дожидаться своих денег. Причем, как утверждают разработчики, все они являются клиентами разных банков, кому то из них компания должна $1000, а кому то $25 000.

Стоит отметить, разработчики получают 70% от продаж в своих приложениях, загруженных в App Store, 30% забирает Apple в качестве комиссии. По некоторым оценкам, американская компания задолжала россиянам около 20 миллионов рублей.

Сергей Пахандрин, iOS-разработчик, который получил доход за два месяца, уверен, что скорее всего задержки выплат носят технический характер.

- Никакие политические причины не могли вызвать такие проблемы. Возможно произошла ошибка, которая распространилась на небольшое число разработчиков. Причины пока не ясны. Возможно дело с ошибкой в банковских реквизитах, которая по каким-то причинам возникла и никто этой проблемы на стороне Apple не видит, так как проблема не имеет большого масштаба, - объяснил специалист.

Если такие проблемы для компании не являются значительными и ее менеджмент столь безразличен к деятельности разработчиков - это наводит на мысль, что яблочная компания намерена перенести разработку с российского рынка.