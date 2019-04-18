В каннском конкурсе будут соревноваться Альмодовар и Джармуш

В каннском конкурсе на этот раз много фильмов, поставленных живыми классиками. 69-летний Педро Альмодовар покажет мелодраму «Боль и слава» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус; речь в ней идет о стареющем режиссере, вспоминающем свою жизнь (в российский прокат картина выйдет уже 12 июня). 75-летний Терренс Малик покажет картину «Скрытая жизнь» о Франце Егерштеттере - австрийце, который по религиозным соображениям отказался служить в нацистской армии, был за это гильотинирован, а впоследствии причислен католической церковью к лику блаженных. 79-летний Марко Беллоккьо предъявит на суд жюри «Предателя» - историю Томмазо Бушетты, сицилийского мафиози, который пошел на сотрудничество с властями и всех сдал. Наконец, у 82-летнего Кена Лоуча, который уже дважды становился обладателем «Золотой пальмовой ветви», в конкурсе фильм «Прости, мы по тебе скучали» - очередная драма о бедных людях, а именно муже и жене, которые пытаются заработать деньги, чтобы выплатить долг - в результате чего семья начинает разваливаться.

Кроме того, в конкурсе - «Гомера», фильм румына Корнелиу Порумбою, о полицейском, который приехал на одноименный испанский остров и начал там изучать «сильбо гомеро» - специальный свист, который позволяет местным общаться через ущелья и долины на расстоянии до пяти километров. А также «Паразит» корейца По Чжун Хо, «Молодой Ахмед» братьев Дарденнов (как и Кен Лоуч, они уже дважды получали в Каннах главный приз), «Маттиас и Максим» канадца Ксавье Долана… Одним из самых популярных фильмов фестиваля неизбежно станет новая картина Джима Джармуша «Мертвые не умирают» - зомби-комедия с участием Билла Мюррея, Тильды Суинтон, Селены Гомес, Тома Уэйтса и еще десятка звезд (она участвует в конкурсе и заодно станет фильмом открытия).

Российских фильмов в основном конкурсе нет. Но в программе «Особый взгляд» будет представлена картина 27-летнего уроженца Нальчика Кантемира Балагова «Дылда». Дебютный фильм Балагова «Теснота» два года назад уже побывал в «Особом взгляде» и получил там приз ФИПРЕССИ. Новая работа, продюсерами которой стали Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, рассказывает о жизни двух молодых девушек, в конце 1945 года вернувшихся с фронта в Ленинград. Согласно официальному пресс-релизу, это «история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, и, главное, внутри - руины».

Каннский кинофестиваль пройдет в этом году с 14 по 25 мая. Председателем жюри основного конкурса станет мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньяриту, автор «Бердмэна» и «Выжившего».