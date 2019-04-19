«Голос. Дети»: Спасут ли зрители дочь Алсу

Остался последний шаг перед финалом! Спасительный раунд, в ходе которого вернут кого-то из тех, кто проиграл. Эта традиция появилась несколько лет назад - тогда продюсеры решили дать шанс детям, прошедшим этап поединков, но вылетевших на стадии «Песня на вылет». И это вовсе не утешительная фишка, а реальная возможность. К примеру, второй сезон шоу выиграла Сабина Мустаева, которую наставник Максим Фадеев отсеял, а зрители вернули ее во время допраунда.

В настоящий момент список финалистов шестого сезона детского «Голоса»

таков: 8-летняя Нино Чеснер и 13-летний Роберт Багратян (команда Лободы), 10-летний Валерий Кузаков и 11-летняя Мариам Абделькадер (команда Пелагеи), 10-летний Михаил Григорян и 11-летний Ержан Максим (команда Меладзе). Эти ребята на законных основаниях прошли в финал - выиграли «Песню на вылет».

В дополнительном раунде мы увидим артистов, покинувших проект неделю назад. Это Анастасия Иванова, Микелла Абрамова, Екатерина Гаврилюк, Анастасия Сисаури, Мария Федулова, Митя Пуховский, Алика Карпенко, Анастасия Рогинская и Рената Таирова.

Конечно, все они достойны второго шанса. Но одна фамилия все же стоит особнячком - по семейным обстоятельствам. Речь о Микелле Абрамовой - дочери Алсу, которой сразу после слепых прослушиваний прочили успешное будущее в проекте. Девочка выиграла поединки у Мариам Джагалония и Маши Тюрютиковой, но на стадии «Песня на вылет» Светлана Лобода дала зеленый свет другим участницам - сильнейшим Нино Чеснер и Роберту Багратяну. После поражения Микелла держалась молодцом, не плакала и поблагодарила наставницу за уроки, а вот мама сдержаться не смогла - камера выхватила крупный план рыдавшей Алсу. Пожалуй, главная интрига выпуска в том, сможет ли звездная дочка проложить себе путь к победе.

- Дочь начала гораздо раньше, чем я, - рассказала Алсу. Я начала петь в 15 лет, она в 10. У нас с мужем тандем: он играет, я пою, поэтому дети не могли не пропитаться этим. При этом Микелла сама пишет музыку и стихи. Один раз выкладывала песню собственного сочинения - люди писали в отзывах, что это хит. У нее весьма самобытная манера исполнения - это не от меня, она сама ее нашла. Голос у нее уже сильный, я так не пела. Она гораздо круче меня! Наши дети должны быть лучше, чем мы. Конечно, ей придется всегда доказывать, что она не дочь Алсу. Хочется, чтобы Микеллу любили за ее голос. В дополнительном этапе главное - показать себя. Все дети сильные. Главное, чтобы она верила в себя и получала удовольствие от музыки.

Чем ближе к финалу, тем больше слез (Алсу наблюдает за выступлением дочери Микеллы). Фото: Первый канал

Выпуск пройдет в прямом эфире. И голосовать за вокалистов будут зрители. От каждой команды выберут по одному ребенку, который и примкнет к финалистам.

В следующую пятницу в финале за победу поборются девять детей - по трое от каждой команды.

Как обычно, все собранные в результате SMS-голосования деньги пойдут на благотворительность. На этот раз средства собирает фонд «Вклад в будущее», помогающий детям, оставшимся без попечения родителей и детям с особенностями ментального развития. Каждая отправленная эсэмэска поможет сделать большое доброе дело.

«Голос. Дети» Пятница, 21.30, Первый.