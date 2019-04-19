Евросоюз упростил получение шенгенских виз: что реально изменится для туристов

Новость, опубликованная на официальном сайте Еврокомиссии, звучит очень оптимистично для любителей путешествовать по Европе: туристам с хорошей визовой историей станет проще получать шенгенские визы. Предложение об изменении порядка оформления шенгенских виз одобрено Европарламентом.

Что в реальности изменится для российских путешественников? Давайте разберем новшества по пунктам.

1. Туристы смогут подавать документы на визу за 6 месяцев до поездки. Сейчас - не ранее чем за 3 месяца. В общем-то не так уж часто нужно оформлять визу за столь долгий срок. Но - в жизни могут быть разные ситуации, и чем больше вариантов, тем лучше.

2. "Там, где это будет возможно, запрос на визу можно будет подать в электронной форме". Вот это действительно было бы круто - не ходить с бумагами в визовые центры, а отправить все документы через интернет! Да, для получения шенгена надо сдавать биометрию, и тут без личного визита не обойтись. Но отпечатки пальцев сдают раз в 10 лет. А в остальное время электронная подача заявлений в теории реальна. Впрочем, будет ли это возможно в России, пока непонятно.

3. "Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от 1 до 5 лет". Да, хорошо, кто бы спорил. Но это уже так! Российским туристам консульства многих европейских стран без проблем ставят мультивизы. Сначала обычно на полгода, затем на год, на 3 и в том числе на 5 лет. Щедрее всего на длинные многократные шенгены Франция, Испания, Греция, Италия.

4. Визовый сбор вырастет с 60 до 80 евро, говорится в сообщении. Но не пугайтесь: у России с ЕС подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Благодаря чему мы сейчас платим консульский сбор 35 евро, а не 60, как жители многих государств. Его предполагают увеличить до 40 евро. Далее вопрос об изменении сбора планируют пересматривать не чаще чем раз в три года.

5. Дети до 18 лет могут быть освобождены от уплаты консульского сбора. Что, безусловно, порадовало бы многих отпускников: сейчас бесплатно шенген оформляют лишь малышам до 6 лет. Но тут ключевое слово "могут". Воспользуются ли страны этой возможностью, неизвестно.

И главное: все эти новшества не касаются предстоящих летних отпусков на Крите, Майорке или Сицилии. Их еще должен утвердить Совет ЕС, после чего они вступят в силу через 6 месяцев. Так что самое раннее - к поздней осени или зиме 2019 года.