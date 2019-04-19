22-летняя Тина Кунаки родила 52-летнему Венсану Касселю дочку

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями: 21-летняя модель родила 52-летнему актеру дочку. Счастливой новостью отец-молодец поделился в Инстаграме и заодно раскрыл, какое необычное имя они с женой дали малышке.

На своей страничке актер опубликовал фотографию реки Амазонки и написал:

- Амазони родилась, - тем самым подтвердив, что на свет появилась девочка, и что они назвали дочку в честь главной водной артерии Южной Америки.

tinakunakey carioca de novo @fashionnova

Для модели это будет первый ребенок. А для Касселя — третий: у актера есть две дочери от предыдущего брака с актрисой Моникой Белуччи. Старшей дочери артистов Дэве 14 лет, младшей Леони — 8 лет.

Всю беременность Тина отлично себя чувствовала и продолжала публиковать в Инстаграме фото в бикини. А накануне родов даже снялась обнаженной для обложки глянца, повторив тем самым знаменитую фотосессию Моники Белуччи. Экс-супруга Венсана Касселя снялась для обложки журнала Vanity Fair в 2010 году, будучи глубоко в положении.

tinakunakey OUT Thank you to the best team of all time @victor3s @harold_james @chromium_mist @_matthieuderrien @pierrehumbertc @photoofficiel @mosconipauline @dswkane

Венсан и Тина сыграли свадьбу в конце августа 2018 года. К тому моменту пара встречалась уже два года. Пойти под венец французского мачо заставила беременность невесты. В одном из интервью Венсан признавался, что готов стать отцом в третий раз: дочери, которых ему родила Моника Белуччи, открыли ему глаза на жизнь и помогли понять самого себя.

С Моникой Белуччи Венсан был женат 14 лет, пара рассталась в 2013 году. О причинах развода они никогда не рассказывали, но, по словам окружения, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался. Некоторое время после их разрыва Моника была одна — она даже уезжала в Бразилию на пару лет, но потом вернулась в Европу. Сейчас она счастлива в новых отношениях: 54-летняя звезда кино завела роман с 36-летним художником Николя Лефевром. Пара часто появляется вместе на красных дорожках и светских мероприятиях.