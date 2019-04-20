2019-04-20T12:14:33+03:00
Общество

В Москве прошел VI ежегодный ретро-парад трамваев

Показали дореволюционные и самые современные вагоны
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Шестой год подряд для жителей Москвы устраивают парад трамваевШестой год подряд для жителей Москвы устраивают парад трамваевФото: Алиса ТИТКО
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Ежедневно москвичи передвигаются по городу на современных трамваях, задумываются ли они каким был транспорт раньше? А трамвайному движению в Москве исполняется 120 лет. Шестой год подряд для жителей Москвы устраивают парад трамваев, где показывают дореволюционные и самые современные вагоны. Парад трамваев 20 апреля посетил и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Много новых трамваев приходят в Москву, реконструируются пути. Надеюсь, что за пять лет трамвайные пути будут менее шумные, а старые трамваи можно будет увидеть только на ретро-параде, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На линию на Шаболовке выставили 19 вагонов. К юбилею были отреставрированы старинные трамваи. Особое внимание было к дореволюционным вагонам типа "Нюрнбергский" и "Фонарный" 1908 года выпуска. У них деревянные окошки и лавочки внутри, а максимальная скорость движения 40 км/ч. Эти модели сохранились в единственном экземпляре в мире.

В этом параде впервые участвуют довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, а также два трамвая "Татра" Т3 – пассажирский трехдверный и служебный поливомоечный. Во второй раз в параде участвуют ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года.

Парад трамваев 20 апреля посетил мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Алиса ТИТКО

Парад трамваев 20 апреля посетил мэр Москвы Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО

Также был представлен поезд из вагонов "КМ" (Коломенский моторный), который в свое время стал звездой фильмов "Место встречи изменить нельзя", "Покровские ворота", "Холодное лето пятьдесят третьего". Среди участников и бесшумный рижский РВЗ-3. Когда в столице в 1966 году появились "Татры", то все рижские вагоны были переданы в Ташкент, который только начал восстанавливаться после землетрясения.

Впервые в параде участвовал вагон "Львенок" вместе со своим братом "Львом". Новый трамвай впервые показали на выставке "Иннотранс-2018" в Берлине, а теперь москвичам. Однако увидим ли мы "Львенка" в реальной эксплуатации в Москве - пока неизвестно.

Самое удивительное, что все трамваи на ходу и они самостоятельно доехали до Чистопрудного бульвара, где место во главе колонны заняла конка – уникальный конный вагон 1884 года, запряженный четверкой лошадей. Выставка трамваев на Чистопрудном бульваре пройдет до 15.00. Все желающие смогут рассмотреть трамваи внутри, сделать фото.

Кроме пассажирских трамваев, зрители познакомятся со служебными вагонами, которые не часто встретишь на городских улицах: вышкой, рельсотранспортером, рельсошлифовщиком и снегоочистителем. В параде, кстати, участвует даже поливомоечный вагон.

- Для горожан подготовили интересную развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами. На Чистопрудном бульваре установили сцену, где выступят музыканты, - рассказали в "Мосгортрансе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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