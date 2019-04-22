Почему Ленин прожил так мало, не успев построить коммунизм на всей планете

Популярно мнение, мол, поживи добрый Ильич еще лет 20, история страны и мира сложилась бы совсем иначе. Не было бы страшных сталинских репрессий, Советский Союз процветал бы поныне вместе с соцлагерем. Возможно, весь земной шар стал бы коммунистическим. Увы…

Выражаясь современным языком, вождь, поставивший на дыбы Российскую империю, реально напугавший капиталистов всей планеты коммунистической идеей, сгорел на работе. Организм не выдержал фантастических сверхнагрузок.

Это доказывает официальное свидетельство о его смерти, подписанное 22 января 1924 г наркомом здравоохранения Н.Семашко и группой авторитетных докторов: «Основой болезни умершего является распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания (Abnutzungssclerose). Вследствие сужения просвета артерий мозга и нарушения его питания от недостаточности подтока крови наступали очаговые размягчения тканей мозга, объясняющие все предшествовавшие симптомы болезни (параличи, расстройства речи). Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в головном мозге; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия".

СЕКРЕТНЫЙ ДНЕВНИК

Все, кажется, ясно.

Почему же тогда до 2024 года, на сто лет, засекречен «Дневник врачей В.И.Ульянова (Ленина)»? И есть большая вероятность, что его не откроют общественности еще целый век.

Какая жгучая тайна там содержится?

Об этом обозреватель «Комсомолки» беседует с руководителем секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, гериатром Валерием НОВОСЕЛОВЫМ. Валерий Михайлович - единственный врач-исследователь, державший «Дневник» в руках.

- Это 410 страниц печатного текста формата А4. С 28 мая 1922 г, сразу после первого инсульта вождя, до момента его кончины 21 января 1924 г «Дневник» по очереди вели (точнее, надиктовывали, а кремлевские машинистки перепечатывали) невролог, приват-доцент А. М. Кожевников, профессора невропатолог В. В. Крамер и психиатр В. П. Осипов. Всего лечением Ленина в этот период занимались 30 (тридцать!) ведущих врачей России и Германии.

- Что за странный документ – «Дневник лечащих врачей»? Впервые слышу.

- Действительно, ни до, ни после смерти Ленина подобных документов история мировой медицины не знает.

- Обычно на каждого пациента заводят «Историю болезни».

- У пациента В.И.Ульянова «Истории болезни» нет. Во всяком случае, официально о ней ничего до сих пор неизвестно. Что тоже очень странно.

- Как вам удалось ознакомиться с секретным «Дневником»?

- Я занимаюсь этой темой уже 30 лет. После поступления в очную аспирантуру Института мозга при Академии медицинских наук. Там мне дали сложную тему изучения механизмов старения мозга с сосудистым поражением атеросклеротической природы. Чем, как предполагалось тогда, страдал Ленин, чей мозг хранился в институте. Главным исследователем болезни, смерти Ленина был академик РАМН, директор НИИ физико-химической медицины профессор Юрий Лопухин. Он призывал открыть все медицинские документы вождя, чтобы поставить ему окончательный диагноз. После смерти Юрия Михайловича в 2016 году я решил завершить его дело. Отправил запрос в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) - бывший партийный архив ЦК КПСС. В конце концов, добился допуска к «Дневнику», о котором давно слышал: «Как исключение, для научной работы». В начале 2017 г более двух месяцев работал с ним в читальном зале. Самое важное успел подробно законспектировать в ноутбуке. Около 250 страниц получилось. Фотографировать не позволили. Видя, что объем работы остается большим, я попросил разрешения снять копии «Дневника». Мне отказали. Мало того, запретили вообще работать с ним.

- Спохватились!

- Хотя срок закрытости подобных документов ради сохранения врачебной тайны по закону составляет 75 лет. Этот срок истек еще в 1999 г.

Я обратился в ФСБ, полагая, что это их запрет. Но там ответили, что никакого отношения к «Дневнику» не имеют. Выяснилось, что доступ к нему в архиве ограничили в 1999 г еще на 25 лет по просьбе племянницы вождя Ольги Дмитриевны Ульяновой.Видимо, кто-то настойчиво попросил ее об этом. Сама Ольга Дмитриевна умерла в 2011 году.

Поскольку это ограничение доступа незаконно, я обратился в суд. Но проиграл. Один из юристов-архивистов сказал мне, что они спокойно могут продлить запрет еще на 125 лет…

Официальный ответ из Российского государственного архива

ВОЖДЯ ЛЕЧИЛИ МЫШЬЯКОМ

- Так какие же тайны вы успели обнаружить в засекреченном «Дневнике», Валерий Михайлович?

- Обратимся сначала к официальному патологоанатомическому заключению о смерти вождя (см. в начале текста, - Авт.) Оно написано по-русски. И лишь один термин немецкий «Abnutzungssсlerose» (в переводе на русский - склероз от изнашивания).

- Обычно диагнозы пишут на латыни.

- Вот именно! Полагаю, немецкое слово поставили специально, чтобы напустить туману. Очевидно всем, кто хоть мало-мальски знаком с атеросклерозом, его теориями и становлением отечественной и мировой мысли в этиологии и патогенезе данного заболевания, что такого диагноза просто не существует и не может существовать. Термин нелепый. Никто никогда ни до, ни после смерти Ульянова его не использовал. Это единичный случай в мире.

- Выходит, у Ильича не было атеросклероза?

- Был. Возрастной. Как у всех, полагаю, кому за пятьдесят. Но не он стал причиной смерти вождя. Атеросклероз характеризуется бляшками в сосудах. Однако нарком здравоохранения Николай Семашко, участвовавший во вскрытии тела, позже писал: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения, речи, в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собою не трубочки, а шнурки». Шнурок – не бляшка. Это намного опаснее!

- Заинтриговали…

- А теперь - самое главное. Атеросклероз нигде и никогда не лечили курсами препаратов мышьяка, висмута, йода и мазями на основе ртути!

- Мышьяк, ртуть – опасные яды! Неужто кремлевские врачи-вредители губили вождя подобно знаменитой средневековой семейке отравителей Борджиа? По собственной инициативе или по указке Сталина, отвечавшего в Кремле за здоровье Ленина?

- Слухи про «врачей-отравителей» действительно ходят. Как и версия, что вождя лечили «неправильно, не от того». Внимательно изучив «Дневник», я со всей ответственностью заявляю: 30 врачей высочайшего уровня, российских и немецких, наблюдали, консультировали, лечили Ульянова по самым высоким европейским стандартам того времени. Увы, вылечить его тогда было невозможно. Медицина еще не знала антибиотиков.

Горки, 1924 г.

КОВАРНЫЙ ЛЮЭС

-Так что свело в могилу Ленина раньше срока?

– Осложнения от neurolues (syphilis, lues) – хронического инфекционного заболевания с полиорганным поражением и со стадийным течением, вызываемого бледной трепонемой (treponema pallidum). Это третичная форма люэса. А проще – нейросифилис.

Во избежание ухмылок, скабрезностей, кривотолков я не буду давать морально-этических оценок сложнейшему заболеванию. Для меня это только страдание.

Сифилис был тогда одним из самых распространенных заболеваний не только в России, но и в «просвещенной» Европе. В середине 1920-х годов каждый четвертый мужчина в Гамбурге и каждая десятая женщина страдали от него. В Москве, по данным вскрытий, 5,5 процентов имело признаки перенесенного сифилиса. А в отдельных областях СССР до 40 процентов населения болело! В СССР тогда жило 150 миллионов. 5,5 процентов дает до 8 миллионов больных. Сегодня в России от люэса страдает всего 30–32 тысячи.

- Слухи про сифилис вождя активно муссировались в перестройку. Владимир Солоухин писал об этом в книге «Последняя ступень». Так что Америки вы не открыли, Валерий Михайлович.

- Так то слухи, которые постоянно опровергаются официальным заключением о смерти Ленина – атеросклероз. А в «Дневнике» - доказательства. Хотя диагноза такого там нет. Полагаю, потому и выбрали странную форму «Дневника», чтоб не ставить диагноз. Однако все лечение было антилюэсное.

Напомню, первый инсульт у Владимира Ильича случился в ночь на 26 мая 1922 г. Собрался консилиум. С 28 мая начинается «Дневник». 29 мая, судя по записи, сделан первый тест на сифилис – знаменитая «реакция Вассермана» (RW).

- Какой результат?

- В том - то и дело, что в «Дневнике» его нет. Как и второй RW от 12 июля. Представляете? Возможно ли, чтобы лечащие врачи Ульянова забыли написать результаты RW? Открывая медицинскую документацию Дзержинского, сразу видишь анализ RW №13205: «30 декабря 1924 реакция Вассермана дала отрицательный результат.» Тогда RW делали во всех сложных случаях заболеваний, чтобы отсечь сифилис.

Уверен, врачи Ульянова получили строгое указание не упоминать результаты реакции Вассермана. А они явно были положительными. Поскольку уже 1 июля 1922 г у пациента Ульянова начат первый курс препарата на основе мышьяка.

Согласно учебникам того времени, люэс надо лечить под контролем реакции Вассермана именно мышьяком, цитирую: «сальварсан - наиболее сильно действующее противосифилитическое средство, превосходящее во много раз ртуть. В течение первых двух лет достаточно 5-6 курсов… Курсы проводятся комбинированно с инъекциями ртути».

У пациента Ульянова было 7 курсов мышьяка менее чем за два года! В «Дневнике лечащих врачей» он отмечен как «арс, арсен, мышьяк, неосальварсан, ars, энесол (препарат ртути и мышьяка), какодил натрия.» Также доктора применяли препараты ртути (использовались для лечения больных сифилисом с 16 до середины 20 веков), йода (им лечили с 19 века) и висмута (новейшее лекарство от люиса с 1920-х г.)

Судя по «Дневнику», лечащие врачи Ульянова диагностировали у него в мае 1922 г люэтическое поражение мозга и лечили только это заболевание. Другого лечения не было. Доктор Кожевников, первым начавший вести «Дневник» в мае 1922 г, давно занимался исследованием сифилитических поражений мозга. Еще в 1913 г он опубликовал в научном журнале статью «К казуистике детских и семейных паралюэтических заболеваний нервной системы».

Это подтверждает и факт приглашения из Германии профессора Макса Нонне. Мировое светило в области нейросифилиса! Его именем названа реакция Нонне-Апельта, проба, триада симптомов при поражении мозжечка, два синдрома…

Иностранные врачи Ленина. Макс Нонне — третий справа

Третья реакция Вассермана (21.12.1922) и четвертая (16.02.1923) были отрицательными. Что неудивительно на фоне ударного лечения ядами. Но…Процесс поражения мозга был необратим. Из-за запущенного сифилиса пациента. Передовая медицина того времени оказалась бессильна.

- Когда пациент мог заразиться люэсом?

- Конкретно сказать невозможно. Я полагаю, в самарский период 1889-1893 гг.

- И так долго болезнь «спала»? Три десятка лет?

- Судя по монографии Макса Ноне, люэс тогда мог «спать» даже 50 лет. Он описал конкретного пациента.

Можно с уверенностью сказать: пациент В.И.Ульянов умер от того, от чего его и лечили академик В.М. Бехтерев, профессора М. Нонне, В.В. Крамер, В.П. Осипов, приват-доцент А.М. Кожевников и еще 25 докторов из России и Германии. Это сифилис сосудов головного мозга, самое обычное и частое заболевание начала ХХ века. И какого-либо лечения другого заболевания просто не было.

- 30 ведущих докторов того времени почти два года занимались пациентом Ульяновым. Почему никто из них позже не назвал публично истинную болезнь вождя мирового пролетариата?

- Первоначальное молчание в силу принципов врачебной деонтологии в дальнейшем стало принципом самосохранения. А позже, даже если кто-то из престарелых врачей что-то и мог сказать, ему бы уже никто не поверил. Нонне ушел из жизни в возрасте почти ста лет в 1959 году и унес тайну с собой. На момент его смерти из русских участников тех событий жив был только Николай Николаевич Приоров, который в 1923 году несколько раз приезжал к пациенту подбирать ортопедические сапоги. Он умрет в 1961 году.

Рассекречивание дневников может поставить точку в споре о причине смерти Ленина.

Любопытный факт. В Москве есть Научное общество истории медицины. В прошлом году я делал там доклад и поинтересовался, кто из присутствующих знает о «Дневнике врачей Ленина»? Оказалось, никто! И это историки медицины…

Я восполню пробел. Поскольку с «Дневником» позволили работать « в порядке исключения, для научных целей», подготовил для научного медицинского журнала четыре обширных статьи на эту тему. По их следам, не нарушая закон, издам книгу. Она уже готова.

Слева — Мария Ульянова, сестра Ленина. Справа — доктор Федор Гетье. Горки, 1923

ОТ УЛЬЯНОВА ДО ИВАНА ГРОЗНОГО

- Зачем книга, Валерий Михайлович? Ради дешевой сенсации? Дескать, у Ленина был сифилис, вот документальные доказательства? Но это дела давно минувших дней. Вождь умер 95 лет назад! Многих это вообще не интересует.

- Ошибаетесь! Книгу я подготовил не ради сенсации. Во-первых, чтобы восстановить истину, снять с выдающихся врачей прошлого клеймо «отравителей», дескать «неправильно лечили». Это мой долг.

Но самое главное – мы не сможем полностью понимать историю родной страны, не зная историю болезней ее правителей. Вспомните, октябрьская революция свершилась бескровно. Большевики просто подобрали власть. А потом вдруг начался жуткий красный террор, жесточайшая гражданская война, братоубийственная. А не сказалась ли на этом кровопролитии болезнь красного вождя? Профессор Осипов, один из основных лечащих врачей Ленина, писал: «Неврастеническая форма, подобно вообще всем формам мозгового сифилиса характеризуется головными болями, преимущественно, усиливающимися по ночам... часто больные жалуются на тяжесть в голове, неясность и затруднение мышления, умственную и физическую утомляемость, что легко доказывается объективно; раздражительность, придирчивость, мнительность, подозрительность, тревожное и беспокойное состояние…» Недаром в 20-х годах таких больных было много в психиатрических отделениях.

Ленин еще за несколько лет до первого инсульта в 22 году жаловался на головные боли, проблемы с нервами.

- Действительно, у доброго Ленина на заре советской власти было много резолюций, требований «Расстрелять! Повесить!» Меня всегда удивляла эта патологическая жестокость, честно признаюсь.

- Понимаете теперь, откуда она могла появиться? Вот что писал про своего пациента Ульянова врач Адольф фон Штрюмпель: «Рядом со всеми этими признаками начинающейся умственной слабости обнаруживается часто, с другой стороны, ненормальная раздражительность. Больной впадает в возбуждение, в гнев и т.п.»

Перебросим мостик от гражданской войны в еще одну кровавую пору - опричнину. На Уральском демографическом форуме я выступал с докладом "Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей В.И. Ленина".

- Что, тоже сифилис?

- Судя по многим признакам, третичный в параноидальной форме. В 1963 году эксгумировали останки царя и его сына. Содержание ртути было превышено в сотни раз. Производные ртути, напомню, использовались в лечении люэса с 16 века вплоть до 1960-х годов. Не эта ли болезнь вызвала удивительную лютость царя, прозванного Грозным? Собственного сына убил! От люэса, полагаю, и сексуальная распущенность Иоанна, менявшего жен, как перчатки, что не в традициях русских самодержцев. Дети росли болезненными из-за врожденного сифилиса. Отчего прервался род Рюриковичей и стали царствовать Романовы.

Таким образом, глубинная причина прекращения рода Рюрика и прихода Романовых, впрочем, как и их гибели, связана с трагедией русской земли - широко распространенной с начала 16 века и до первой трети 20 века инфекции, которую чаще у нас называли французской болезнью.

ДОСЬЕ «КП»

Валерий НОВОСЕЛОВ, 60 лет. Врач – гериатр, невролог. Окончил Первый Московский медицинский институт им. Сеченова и очную аспирантуру Академии Медицинских наук РФ.

Валерий Новоселов

Работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии ЦСКА, геронтологом поликлиники АН РФ, доцентом кафедры усовершенствования врачей РУДН (курс геронтологии и гериатрии). В настоящее время - директор некоммерческой организации «Научно-медицинский геронтологический центр», занимается разработкой методов и средств активного долголетия человека.

Председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ. Общество было создано еще в 1805 году, тогда оно называлось Императорским. В разные годы членами МОИП были Дарвин, Мечников, Вернадский и многие другие знаменитые ученые с мировыми именами. Так что организация авторитетная. Секцию геронтологии в МОИП создал знаменитый наш биолог, диссидент Жорес Медведев.

СПРАВКА «КП»

Список врачей пациента В.И. Ульянова

ОСНОВНЫЕ

1. Кожевников Алексей Михайлович, 1882-1935, специалист по нейросифилису, приват-доцент, первым начал вести «Дневник лечащих врачей».

2. Осипов Виктор Петрович, 1871-1947, невропатолог, профессор, будущий директор Института мозга. .

3. Ферстер Отфрид, 1873-1941, невропатолог, профессор, один из основателей немецкой и мировой нейрохирургии.

4. Крамер Василий Васильевич,1876-1935, невропатолог, профессор, один из создателей советской нейрохирургической школы.

(Все они, кроме Ферстера, вели «Дневник».)

5. Гетье Федор Александрович, 1863-1938, терапевт, личный врач семьи Ульяновых, основатель Боткинской больницы.

6. Елистратов Павел Иванович, 1864-1927, терапевт, консультант Лечсанупра.

7. Левин Лев Григорьевич, 1870-1938, терапевт, профессор. РАССТРЕЛЯН.

8. Бехтерев Владимир Михайлович, 1857-1927, невролог-психиатр, академик. ОТРАВЛЕН.

9. Даркшевич Ливерий Осипович, 1858-1925, невропатолог, профессор.

10. Россолимо Григорий Иванович, 1860-1928, выдающийся русский невропатолог.

11. Кроль Михаил Борисович, 1879-1939, невропатолог, профессор.

12. Авербах Михаил Иосифович,1872-1944, врач-офтальмолог.

13. Свержевский Людвиг Иосифович, 1867-1941, отоларинголог, профессор.

14. Розанов Владимир Николаевич, 1872-1934, хирург.

15. Вейсброд Борис Соломонович, 1874-1942, хирург.

16. Приоров Николай Николаевич, 1885-1961, травматолог, ортопед.

17. Доброгаев Сергей Мартынович, 1873-1952, логопед.

18. Фельдберг Давид Владимирович, 1873-1942, логопед.

19. Юделович Василий Самойлович, стоматолог.

20. Семашко Николай Александрович, 1874-1949, Нарком Здравоохранения.

21. Обух Владимир Александрович, 1870-1934, зав. Мосздравотделом.

22. Нечаев Александр Петрович, 1870-1948, психолог, доктор педагогических наук. АРЕСТОВАН И ВЫСЛАН.

23. Попов Николай Семенович, 1895-1938.Доктор, но выполнял роль санитара. РАССТРЕЛЯН.

ВРАЧИ-КОНСУЛЬТАНТЫ, ИНОСТРАННЫЕ ПОДДАННЫЕ

24. Хеншен Соломон Эберхард, 1847-1930, невропатолог, профессор, член Королевской академии наук Швеции и ряда других академий.

25. Клемперер Георг, 1865-1946, терапевт, профессор, Германия.

26. Фон Штрюмпель Адольф, 1853-1925, знаменитый немецкий невропатолог.

27. Минковский Оскар, 1858-1931, патофизиолог, профессор.

28. Бумке Освальд, 1877-1950, известный немецкий психиатр, профессор, ученик Альцгеймера.

29. Нонне Макс, 1861-1959, ведущий специалист мирового уровня того времени по нейросифилису.

30. Борхардт Юлиус, 1868- 1948, хирург, Германия, удалял пулю Ленину 23 апреля 1922.

31. Хеншен Фольке, 1881-1976, патологоанатом, сын Соломона Хеншена, возможно, просто сопровождал 75- летнего отца в революционную страну.