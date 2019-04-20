Фигуристка Евгения Медведева попросила жестких комментариев под ее фото в розовом откровенном костюме

Фигуристка Евгения Медведева после завершения активного сезона и чемпионата мира 2019 в Сайтаме открыла серию выступлений на шоу. Сначала были несколько выходов в Японии, затем - возвращение в Москву на несколько на ряд мероприятий спонсоров и для того, чтобы увидеться с друзьями. И теперь - Женя уже выступает на серии шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее.

Идейным вдохновителем шоу в Корее стал ее новый личный тренер Брайан Орсер. И один из номеров у Евгении Медведевой - в необычном образе. Она предстает там в откровенном розовом костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

И вот в личном Инстаграме Евгения Медведева запостила фото в таком виде и объявила конкурс:

- Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд.

jmedvedevaj Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд.

Отметим, что в этом сезоне высшее достижение Евгении Медведевой, дважды чемпионки мира и Европы, дважды серебряного призера Олимпиады 2018 - бронза чемпионата мира и победа в финале Кубка России.