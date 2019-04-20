Массовая драка полицейских произошла на юге Москвы

Две группы полицейских устроили массовую потасовку на юге Москвы. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МВД Москвы.

Инцидент, как рассказали в столичном главке, произошел в одном из заведений на улице Борисовские Пруды, где полицейские находились с свободное от службы время. Уточняется, что они были в гражданской одежде.«По факту конфликта <...> проводится служебная проверка", - цитирует РИА Новости данные МВД.

В ведомстве отметили, что решение в отношении провинившихся сотрудников после соответствующей проверки будет принято в соответствии с законом. Начальство нарушителей порядка будет привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сайт kp.ru писал, что полицейские из Приморья отметили свой профессиональный праздник - День следователя - часовой дракой с посетителями кафе. Данный инцидент попал в социальные сети, стражи порядка проверяют информацию и устанавливают факты случившегося.