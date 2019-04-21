Маленький ликбез что делать, если вы увидели упавшего стрижа

Это взрослый черный стриж. Если он сидит на земле, он никогда не сможет взлететь сам, т.к. у него длинные крылья и короткие слабые лапки, которыми он не может оттолкнуться от земли. Кроме того, он абсолютно беспомощен и может, разве что, попытаться отпугнуть кошку, собаку или ворону шипящим криком.

1) Стрижу можно помочь, просто подняв его на ладони повыше. Стриж сразу поймет, что нужно делать. Подбрасывать нельзя - возможно, птица при падении ушиблась, либо у нее обезвоживание или перегрев. Тогда она просто опять упадет на землю. Если стриж не улетает и он не выглядит травмированным, скорее всего он обезвожен. Стоит попробовать взять его домой, отпоить водой и дать ему отдохнуть (в небольшой коробке) - скорее всего, через сутки-двое его можно будет спокойно отпустить.

Подкормить стрижа можно (но не увлекайтесь, если птица не истощена) прокипяченным нежирным творогом смешанным с дафнией. Никакого мяса, опарышей, яиц, морковки, хлеба и прочего, даже если гугл это советует. Либо насекомые (кормовые тараканы, сверчки, кузнечики, мухи, трутни - и никого кроме), либо творог с дафнией.

Спасатели стрижей сломали не мало копий в сражениях между теми, кто считает, что стрижей можно кормить творогом, и теми – кто говорит, что ни в коем случае. На мой взгляд, если стриж не истощен – то лучше не кормить.

В идеале лучше давать насекомых, которых можно купить в зоомагазине, или наловить сачком. Уж так устроено их пищеварение, т.к. они ловят насекомых в воздухе и ничего больше не едят.

2) Стрижи часто залетают на балконы или в подъезды. Скорее всего, такая птица будет напугана, будет шипеть и метаться. Бояться стрижа не стоит. Он все равно боится вас сильнее. Максимум, что он может сделать - оцарапать коготками. Клеваться они не могут. Ловить стрижа надо осторожно, чтобы не сломать крыло или перья, но, скорей всего, при прикосновении к крылу, стриж сам "сложится" и вам будет удобно его взять.

3) Стрижи проводят большую часть своей жизни в воздухе и не контактируют ни с кем, кроме сородичей. Они физически не могут болеть орнитозом или еще чем-либо заразным для человека. У них нет блох, нет глистов, они не болеют птичьим гриппом. Не отказывайте птице в спасении только потому, что боитесь заразиться от нее тем, чем она даже не болеет.

Будет очень здорово, если информация пойдет в перепост. Возможно, вы спасете жизнь не одной птичке

И немного философии. Если вам попался стриж, который просто упал и не может подняться, т.к. обессилил или обезвожен и вы можете ему легко помочь, это одно. Но если птичка больна, то тут вы вмешиваетесь, как высшая сила, в естественный отбор. Нужно ли нарушать законы эволюции? Есть ли у вас на это право? :)