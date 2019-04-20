Алина Загитова отписалась от Евгении Медведевой в Инстаграме

В субботу, 20 апреля, неожиданный поворот приобрели давние взаимоотношения между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Олимпийская чемпионка Пхенчхана отписалась в Инстаграме от Евгении.

События развивалсь немного необычно. Женя решила организовать конкурс для своих подписчиков - нужно было оставлять комментарии к ее фото в откровенном розовом наряде. И один из комментариев гласил:

- Когда узнала, что от тебя отписалась Загитова, и теперь можно устроить 18+ тусу.

Этот пост был лайкнут Евгенией. И после этого пользователи стали сверять списки тех, кто подписан на Женю и не отыскали там Алину Загитову. В свою очередь, в подписчиках Алины в Инстаграме осталась значиться Медведева.

Отметим, что такое в соцсетях фигуристок происходит не первый раз. В марте внезапно выяснилось, что от Елизаветы Туктамышевой отписалась сама Евгения Медведева. Позже было пояснено, что это было не более, чем сбой человека, который помогает фигуристке в ведении соцсетей. И позже Женя и Лиза вновь стали подругами в Инстаграме. А уже на шоу в Японии Медведева и Туктамышева тепло общались между собой и сделали совместное фото, а Лиза, в свою очередь, в недавнем интервью сказала, что в том общении Женя эмоционально "открылась для нее". И между ними нет никаких тайн.

jmedvedevaj Евгения Медведева в розовом образе

Напомним, что в этом сезоне высшее достижение Евгении Медведевой - бронза чемпионата мира 2019 в Сайтаме. Который выиграла Алина Загитова, а второе место заняла еще одна воспитанница тренера Этери Тутберидзе - Элизабет Турсынбаева.