2019-04-20T20:51:45+03:00
Звезды

«Это я напутала»: Собчак опровергла информацию о разводе Семена Слепакова

Ранее сама же теледива сообщила, что комик вновь стал «завидным женихом»
Марина ВЕНЦОВА
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Собчак опровергла информацию о разводе Семена СлепаковаСобчак опровергла информацию о разводе Семена СлепаковаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Телеведущая Ксения Собчак опровергла свою же новость о якобы тайном разводе Семена Слепакова с женой спустя шесть лет брака. Как в итоге выяснилось, в семье шоумена все прекрасно.

"Девушки! Он не развелся. К сожалению, это я все напутала" - написала теледива.

Ранее Собчак в эфире шоу «Привет, Андрей!» заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал «завидным женихом». Моментальной реакции со стороны шоумена не последовало.

Шоумен Семен Слепаков с женой Фото: Геннадий УСОЕВ

Шоумен Семен Слепаков с женойФото: Геннадий УСОЕВ

Напомним, Семен и Карина 2012 году в тайне от всех поженились в Италии. На торжественной свадебной церемонии были только самые близкие. Вообще Слепаков отличается скрытностью в вопросах своей личной жизни. Да и сама Карина стараетсся вести непубличный образ жизни. Впрочем, около месяца назад пара выходила в свет. И тогда они не были похожи на людей, которые имеют проблемы в отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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