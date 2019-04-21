Серия взрывов на Шри-Ланке: погибли не менее 160 человек
Сразу шесть взрывов прогремели утром в воскресенье, 21 апреля, в столичном регионе Шри-Ланки. Атакованы три отеля в Коломбо и столько же католических церквей. Одна из них находится в столице, остальные две - в городе Негомбо.
Примечательно, что инцидент произошел во время пасхальной службы, которую посетили многие верующие. Что касается отелей, то по крайней мере два из них относятся к разряду элитных - это пятизвездочные Шангри-Ла и Кингсбери.
Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.
Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.
На данный момент известно о 160 погибших в результате атаки, еще порядка 400 человек получили ранения. Есть ли среди них иностранцы, пока неизвестно, передает AFP.
Последствия взрыва на Шри-Ланке.
"Мы сейчас выясняем, есть ли пострадавшие среди российских граждан. Собираем информацию. Пока данных о пострадавших россиянах нет", – сообщил ТАСС представитель посольства России на Шри-Ланке Игорь Ковалев.
Взрывы прогремели на Шри-Ланке.В городе Коломбо прогремел взрыв в церкви
Информации об организаторах серии взрывов пока не поступало. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся. На месте инцидента продолжают работать военнослужащие, правоохранители и медики.
Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи.
ИСТОЧНИК KP.RU