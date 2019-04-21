2019-04-21T09:48:47+03:00
Происшествия

Серия взрывов на Шри-Ланке: погибли не менее 160 человек

Неизвестные одновременно атаковали сразу три отеля в Коломбо и столько же католических церквей [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В церквях и отелях Шри-Ланки прогремели шесть взрывовВ церквях и отелях Шри-Ланки прогремели шесть взрывовФото: REUTERS
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Сразу шесть взрывов прогремели утром в воскресенье, 21 апреля, в столичном регионе Шри-Ланки. Атакованы три отеля в Коломбо и столько же католических церквей. Одна из них находится в столице, остальные две - в городе Негомбо.

Примечательно, что инцидент произошел во время пасхальной службы, которую посетили многие верующие. Что касается отелей, то по крайней мере два из них относятся к разряду элитных - это пятизвездочные Шангри-Ла и Кингсбери.

Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.

Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

На данный момент известно о 160 погибших в результате атаки, еще порядка 400 человек получили ранения. Есть ли среди них иностранцы, пока неизвестно, передает AFP.

Последствия взрыва на Шри-Ланке.

"Мы сейчас выясняем, есть ли пострадавшие среди российских граждан. Собираем информацию. Пока данных о пострадавших россиянах нет", – сообщил ТАСС представитель посольства России на Шри-Ланке Игорь Ковалев.

Взрывы прогремели на Шри-Ланке.В городе Коломбо прогремел взрыв в церкви

Информации об организаторах серии взрывов пока не поступало. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся. На месте инцидента продолжают работать военнослужащие, правоохранители и медики.

Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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