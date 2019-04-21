Владимир Мединский очистил Донской монастырь от прошлогодней листвы

Местом для субботника выбрали территорию Донского монастыря, где самое элитное из сохранившихся древних кладбищ столицы. Здесь хоронили исключительно титулованных москвичей, графов и князей. Здесь покоится дедушка Пушкина и предки Лермонтова. Есть усыпальница князей Голицыных и могила генерала Деникина. А последнее захоронение было десять лет назад – писателя Александра Солженицына.

Мединский положил цветы к могиле Петра Барановского – советского архитектора, реставратора и подвижника в деле сохранения памятников.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Волонтерам, среди которых был и Министр культуры Владимир Мединский, вручили грабли и метлы и предложили на выбор - очистить постаменты от зарослей, убрать листву и сгрести мусор или выполнить другую посильную работу. Министр захотел поработать граблями. А после с интересом осмотрел барельефы, уцелевшие от снесенного в 1931-м году Храмам Христа Спасителя. Заглянул в просторные ниши в кирпичных стенах монастыря, где в советское время было общежитие, а теперь идет реставрация. Подошел к могиле Салтычихи. Вандалы и время к надгробию садистки-помещицы безжалостны. Оно среди первых нуждается в реставрации. В Малом Донском соборе Владимиру Мединскому показали место, где был погребен Патриарх Тихон (как известно, его мощи пропали вскоре после захоронения). И положил цветы к могиле Петра Барановского – советского архитектора, реставратора и главное - подвижника в деле сохранения памятников. Мало того, что Петр Дмитриевич основал два музея – в Коломенском и Музей имени Андрея Рублева, он еще и спас храм Василия Блаженного от уничтожения Советской властью.

Министр культуры очистил от прошлогодней листвы Донской монастырьФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В разгар субботника Мединский решил поговорить по телефону с директора Музея Андрея Рублева Михаилом Миндлиным. Посокрушался, что на территорию Андроникова монастыря, где находится музей, рано прекращают пускать посетителей: «Давайте в летнее время с апреля и по 1 октября продлим время посещения до 22.00. Пусть люди приобщаются к святыне». Похожие рекомендации, как мы поняли, он дал и святым отцам Донского монастыря, который тоже закрывает свои ворота в 19.00. А тут такая лепота вечерами, что после трудового дня – самое место напитаться благостью.