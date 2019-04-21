Леонид Кравчук: Первое - чтобы не было войны

- Леонид Макарович, вас с большим православным праздником, прежде всего! С Вербным Воскресением!

- Спасибо. Вас тоже. Я слухаю вас. Внимательно.

- Как настроение? Как вам выборы?

- Идут нормальные выборы. Спокойно. Пока никаких информаций о грубых нарушениях нет.

- А явка как?

- Такая, я спрашивал, - как была при первом туре на это время. На 12 часов. Такая же.

- Как за Кравчука когда-то на выборах было? Или меньше?

- Нет. Меньше немножко, но такая, как в первом туре нашего президентского голосования.

- Вы с людьми разговаривали? У вас ощущение - как у политика такого опытного и мудрого, - какие? К чему готовятся люди? За что они голосуют?

- Большинство, с кем говорил… Я прошелся сегодня. Они ждут перемен. Они хотят новой жизни. Нового управления страной. Новых людей у власти.

То есть, они хотят чего-то нового. Такого, которое бы изменило их жизнь к лучшему. Вот главная тема.

Первое: чтобы не было войны. Второе: чтобы не было коррупции. И третье: чтобы не было жестокой бедности, как есть сегодня. Это три главных вопроса, которые люди ставят. И ставили.

- Как вы Вербное Воскресенье сегодня отметите?

- Я отмечу - как всегда. Проголосовали с Антониной Михайловной (супруга Кравчука. - А.Г.). Теперь едем домой. И будем обедать. Может, даже немножко и рюмочку выпьем - одну на двоих. И будем отмечать.

Понимаете, выборы будут, есть и проходят. Новые начинаются. А праздники религиозные, праздники такого ранга, как Вербная неделя, они для нас являют очень глубокий смысл.

- Можно я еще - вечером?.. Во сколько вам можно позвонить?

- Звоните. Это дежурный телефон. Постоянно...

- В девять, в восемь можно?

- Наверное. Давайте.

- Я с вам не прощаюсь. Еще раз с праздником.

- До свидания. И вас тоже с праздником.