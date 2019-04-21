Секреты красоты от Ренаты Литвиновой: Адские тренировки, бокал шампанского и никакого маникюра

На днях в Крокус Сити Холле прошел женский форум от бизнес-школы «Синергия». Известные дамы делились своими историями успеха, рассказывали, как совмещают карьеру и личную жизнь. Все — сплошь узнаваемые лица: Ирина Хакамада, Лейсан Утяшева, Рената Литвинова. На лекции последней, которая больше напоминала моноспектакль, случился аншлаг. И это неудивительно: воздушная Рената — настоящая икона стиля, и выглядит так, словно паспортного возраста не существует.

«Комсомолка» послушала, о чем говорила актриса и режиссер.

СИДЕТЬ, ВЫТЯНУВ НОГИ — НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ

- У меня есть ребенок, мама, близкие друзья. И иногда, знаете, не хватает времени даже причесаться. Я уж не говорю, чтобы сходить на какие-то маникюры. Когда мне кто-то говорит, что поехал на море, пошел на маникюр или не дай Бог педикюр, знаете, у меня подступает волна бешенства. Какие-то люди имеют время посидеть, вытянув ноги! У меня вообще этого нет.

Я сегодня была на тренировке, я же каждый день тренируюсь. И она тренер мне сказала: «Снимите, пожалуйста, носки!». Я отвечаю: «Я не могу, меня нет педикюра». - «Так у вас же три месяца назад не было!». Смеюсь: «Ну, не надо меня оскорблять». На самом деле ты, конечно, это как-то компенсируешь. Занимаешься своим любимым монтажом или съемкой.

Господи, как же я люблю свою работу! Это мой секрет долголетия. Иногда думаю - как же я довожу дело от «а» до «я»? Но у меня, видите, есть какая-то маниакальность, что всегда должна довести. Если бы мне было приказано умереть, а у меня не доснят фильм, то уверяю - я бы что-то сделала, хоть полуживая. Закончила бы фильм и тогда сказала: «Ладно, теперь я согласна».

Я адски уважаю трудолюбивых людей. А те, кто маникюрам да морям скачут, - люди праздные да ленивые. Нет к таким уважения.

ЛЮБИТЕ ХОТЬ БЕЗОТВЕТНО

- Не позволяйте другим навязывать вам какие-то ценности, не делайте то, что не хочется. Окружайте себя соратниками. Если у вас есть какие-то любовные прорехи - наплевать. К таким блестящим женщинам прилагаются все любови мира.

Не факт, что мой опыт будет вам полезен. Может быть, он будет разрушительным. Я сплю мало. Занимаюсь этим проклятым спортом. Я стараюсь… но, кстати, все равно обожаю шампанское. Я держу эту диету, Господи Иисусе. Но если мне предложат бокал шампанского - кто же от него откажется? От жизни надо получать удовольствие. И еще — я на этом настаиваю - ты должен кого-то любить. Хорошо, пусть вас не любят. Но вы уж извольте, любите кого-нибудь. Если человек не влюбленный, он злой, нехороший, бессмысленный. Такая жизнь вообще пустая. В принципе, у жизни нет смысла: это вы его назначаете. Вы решаете, ради чего вы тут живете, чего вы тут сидите, с какой целью.

Времени чтобы сидеть, вытянув ноги, у Ренаты нет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАЧЕМ ЖЕНИТЬСЯ? ПРОСТО НАПИШИТЕ ЗАВЕЩАНИЕ

- Женщина - «помогающая функция мужчины» (на вопрос из зала. - Ред.). Надо же, вот как у нас развращены мужчины. А происходит так потому, что мамы и бабушки воспитывают мальчиков со странной агрессией к другим женщинам, слово это их соперницы. Когда мальчик вырастает и приводит другую женщину, ее воспринимают ее как врага. Все время ждут подвоха. Хотя если бы мужчина отдал своей любимой все, что у него есть, разве с ним бы поступили плохо? Так нет же. Мы не такие сволочи, как о нас думают. Женщины умеют быть благодарными, если им поверить. Если я люблю человека, то отдаю все, что у меня есть.

В каком-то смысле институт брака, конечно, устаревает. Может не надо жениться, а лучше сразу написать завещание друг на друга, чтобы потом не судиться годами? Если любишь человека, просто завещай ему все. И посмотри на реакцию. Женщина, с которой так поступят, спасет от всех напастей.

НАДО НРАВИТЬСЯ СЕБЕ ГОЛОЙ

- Есть теория, что женщины часто покупают одноразовые вещи - недорогие или копии брендов, чтобы снять стресс. Меня же наоборот, вещи душат. Я в магазинах ищу что-то совсем-совсем вечернее. Совсем сказку. В моем шкафу не могу разобраться: там одни черные кофточки, юбочки, туфельки. С другой стороны, это моя униформа.

Знаете, чтобы сверкать, нужно, чтобы ты нравилась себе без одежды. Если ты нравишься себе так, как в самом кошмарном виде, то тебя ни одна вещь не испортит. Когда женщина очень полная, и она идет и делает еще короче прическу, и у нее такое большое дутое лицо с ежиком, и 50 раз обесцвечены волосы. И думаешь - зачем они тратят деньги на это? Или делают татуаж бровей - все прочерчено, ужас. Или вот эти наклеенные ресницы… Мужчинам то это нравится?

Если бы у меня была сумасшедшая гордыня, я бы говорила о себе, что я миссионер, наверное. Я не отношусь к себе серьезно, и может быть в этом мое счастье. Мне кажется, если ты к себе относишься без чувства юмора, без сомнений, то это жуткий знак, гордыня. «Миссия» же моя так называемая показать людям что-то красивое, свою версию жизни. Я бы хотела показать вам своими фильмами свои сны о жизни.

СПРАВКА "КП"

Рената Литвинова — актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ.

Родилась 12 января 1967 года в Москве.

В кино дебютировала в 1989 году, снялась в семи фильмах режиссера Киры Муратовой. На счету Литвиновой более 30 ролей, в 14 картинах выступила как режиссер, в шести — в качестве сценариста. Фильмы «Богиня: как я полюбила» и «Последняя сказка Риты» - полностью ее авторские работы (режиссер, сценарист, продюсер и актриса).

Режиссировала восемь клипов Земфиры.

Дважды была замужем — за кинопродюсером Александром Антиповым и бизнесменом Леонидом Добровским . От второго брака воспитывает 17-летнюю дочь Юльяну.