Объявлены результаты патриотического конкурса для школьников «Спасибо маленькому герою»

33 школьника стали победителями творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». Его цель - рассказать современным ребятам о подвигах их ровесников в Великую Отечественную войну. Конкурс проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Российского движения школьников, РГДБ, Музея Победы и Почты России.

В этом году на конкурс пришло более 5 тысяч работ. Больше всего - 3 474 - поступило в номинации «Рисунок», 761 - в номинации «Проза» и 700 – «Поэзия», в номинации «Видеорепортаж» 238 работ и 95 работ поступило в номинации «Макет Монумента юным защитникам Отечества».

Конкурс - лишь часть большого просветительского проекта «Маленькие герои большой войны», посвященного подвигам детей и подростков во время Великой Отечественной. Участникам конкурса предлагалось изучить, осмыслить и творчески изложить истории детей и подростков, приближавших Победу.

Рисунок Васиной Софии, 7 лет, Ртищево Фото: Фонд "Спешите делать добро"

- Каждая работа проникнута такой теплотой и пониманием важности темы, что я бы с радостью наградила каждого школьника. И, несмотря на то, что возрастные рамки конкурса были указаны 7-17 лет, мы получили массу работ от детей 5 и 6 лет. Особенно радует большое количество работ, посвященных прабабушкам и прадедушкам, детям-героям отдельного региона или деревни. Я очень рада, что нам удалось пробудить в детях интерес к истории родной страны, семьи, края, через творчество укрепляется связь поколений и ощущение сопричастности судьбам тех детей, которые в далекие военные годы встали на защиту своей Родины, - отметила председатель жюри, телеведущая, президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Рисунок Котылевой Анны, 12 лет, Нижний Новгород. Фото: Фонд "Спешите делать добро"

Награждение победителей пройдет 25 апреля в 12:00 в Зале Полководцев в Музее Победы. В рамках церемонии также запланировано гашение коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны по рисункам победителей в номинации «Рисунок».

Все работы победителей выложены на официальном сайте конкурса

Рисунок Харьковой Лады, 15 лет, Новомосковск. Фото: Фонд "Спешите делать добро"

Победители в номинации «Рисунок»

7-10 лет, победитель: Васина София, 7 лет, Ртищево.

Специальный приз от Фонда: Варбанская Елена (8 лет, Москва), Александров Илья (7 лет, Чебоксары)

11-13 лет, победитель: Котылева Анна, 12 лет, Нижний Новгород.

Специальный приз от Фонда: Исмагулова Регина (12 лет, Соль-Илецк), Рабаданов Евгений (12 лет, Ковдор)

14-17лет, победитель: Харькова Лада, 15 лет, Новомосковск.

Специальный приз от Фонда: Бодрова Милена (16 лет, Москва), Можаева Анастасия (14 лет, Выкса)

Специальный приз от «Почты России»: Тумова Лалина, 14 лет, Нальчик.

Победители в номинации «Литературное творчество. Проза»

7-10 лет: Залевский Мирослав, 8 лет, Москва, творческая работа «Слава», об истории 7-летнего мальчика, который помогал партизанам, написанная школьником от руки.

11-13 лет: Аргокова Рената, 13 лет, село Усть-Кан, Республика Алтай, творческая работа «Дорогой Аргымаков», посвященная истории прабабушки, которая работала с 13 лет на конезаводе, выращивая лошадей для фронта.

14-17 лет: Балич Эмине, 14 лет, с.Доброе, Симферопольского района, Республика Крым, семейная история о родственнике, который прошел путь партизана, попал в плен, побывал в лагере смерти во Франции и вернулся после Победы на Родину.

Специальный приз от «Музея Победы на Поклонной горе» - Милана Реймерс, 10 лет, Москва, история партизанки Юты Бондаровской в письмах матери.

Победители в номинации «Литературное творчество. Поэзия»

7-10 лет: Балашов Роман, 10 лет, Нижегородская область, г.Семенов, с.Ильино-Заборское, стихотворение «Я не герой далекой той войны»

11-13 лет: Раев Анатолий, 12 лет, Москва, стихотворение «Равнение на маленьких героев»

14-17 лет: Митюков Михаил, 14 лет, г. Старый Оскол, баллада о юном партизане Вите Захарченко.

Специальный приз от БФ «Спешите делать добро!»

МБОУ "Водопойненская средняя школа", с. Водопойное, Республика Крым:

Османова Тамила (10 лет) - стихотворение «Солдату», Османова Элина (12 лет) – стихотворение о герое «Синицын Яша», Османов Ренат Нариманович (14 лет), стихотворение «Почему? За что? Зачем?»

Номинация «Видеорепортаж»

Победитель: Сергеева Анна, 10 лет Москва, г. Чехов, видеоработа «Храните память о войне»

Специальные призы от фонда «Спешите делать добро!»:

Саржан Дарья, 14 лет, город Армавир, видеорепортаж о подпольщиках города Армавира

6-а класс школы №1 г. Пушкино Московская область: Илья Кленин, Ксения Семайкина, Ярослав Тужилкин, Иван Богуш, Владимир Богуш, «Наш бессмертный полк»

Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи города Ростов-на-Дону: Иванов Андрей, Волошинская Дарья, Минаева Виктория, Ковалёв Арсений с видеорепортажем «Жил в Ростове Витя Черевичкин»

Победители номинации «Монумент юным защитникам Отечества»

Мухина Дарья, 11 лет, Хайдарова Алиса, 16 лет, г. Кондопога. Макет из пластилина «За Родину, за сестру с братом!»