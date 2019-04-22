2019-04-22T01:49:15+03:00
Общество

Почему алабаев и других собак убрали из списка опасных, хотя они продолжают нападать на людей

«Комсомолка» пыталась разобраться в инициативе МВД, которая пока ни к чему не привела
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Только за одну неделю в этом апреле алабаи два раза нападали на детей. И в обоих случаях хозяева просто отпустили псину погулять без поводка.Только за одну неделю в этом апреле алабаи два раза нападали на детей. И в обоих случаях хозяева просто отпустили псину погулять без поводка.Фото: PHOTOXPRESS
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Большие собаки, которых держат горожане, периодически нападают на людей. В прошлом году собственные собаки загрызли насмерть 52-летнюю Марину Быстрову, которая разводила у себя дома бордосских догов. Годом ранее в квартире на Варшавском шоссе 50-килограммовый пес породы кане корсо задрал своего хозяина.

КАК ОРУЖИЕ

И много историй про пострадавших детей. На востоке Москвы отпущенный погулять без поводка на детскую площадку ротвейлер прокусил руку 4-летней девочке. 8 апреля в подмосковной Шатуре огромный алабай напал на школьника 9 лет. Еще один похожий случай на днях произошел в Новой Москве. И тоже с участием алабая. Там бегавшая по улице собака покусала 17-летнего подростка и его 8-летнюю сестренку.

Закон «Об ответственном обращении с животными» болтался в Госдуме с 2011 года. Изначально предполагалось, что там к содержанию крупных пород собак в условиях города будут предъявлять практически такие же требования, как к владельцам оружия. Хочешь завести алабая или стаффорда? Будь добр перед этим пройти годичные курсы по содержанию и дрессировке собак, докажи свою адекватность, предоставь справки, что на учете у психиатров и наркологов не состоишь... Но итоговый текст, который приняли в Госдуме в декабре 2018-го, получился несколько о другом. О крупных собаках там чуть-чуть: «выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается». А в марте 2019-го МВД опубликовало список этих «потенциально опасных пород». В нем было 69 пород. И тут возмутились кинологи.

ОВЧАРКА ГИТЛЕРА

- Это был список, в который собрали откровенные ляпы, - рассказывает «КП» интернациональный эксперт Российской кинологической федерации Ирина Швец. - Например, в него включили овчарку Дауфмана. Одно время ходила байка, якобы по приказу Гитлера нацисты создали гибрид гиены и немецкой овчарки. На самом деле таких гибридов не могло существовать, потому что гиена с собакой не могут скрещиваться. Но в официальном списке этот фейк откуда-то вылез.

После дискуссий с профессиональными кинологами в МВД выпустили новый список. В нем всего 13 пунктов (см. «Конкретно»). Хотя тоже не без странностей. Волкособы (гибриды волка и собаки) и волко-собачьи гибриды идут отдельно. А это одно и то же. Вообще в этом списке породы, о которых только специалисты, наверное, и слышали. Гуль донги, акбаши, бэндоги. И никаких ротвейлеров, среднеазиатских овчарок (алабаев).

- В него просто включили нестандартные породы, которые пока не утверждены международными кинологическими организациями, - объясняет кинолог Ирина Швец.

Впрочем, обывателей только один вопрос интересует: почему по городам бегают собаки, способные одним взмахом челюстей перекусить человеческую руку?

ДЕЛО В ХОЗЯЕВАХ

- Дело не в собаках, а в хозяевах, которые их не воспитывают, - считает председатель Комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

Кинологи приводят различные статистические данные. Так, в Петербурге с собачьими укусами к врачам обращаются чаще всего пострадавшие от, казалось бы, крохотных и безобидных такс. А в Штатах чаще всего нападают мимимишные далматинцы и кокеры.

По словам кинологов, частично причина безответственности хозяев - в развале старой инфраструктуры.

- Раньше практически в каждом районе Москвы существовали учебно-тренировочные площадки для собак, их содержали при ДОСААФ, - говорит Швец. - Потом всю эту землю распродали. В итоге на большой город осталось лишь несколько таких мест.

«ШТРАФЫ НИКТО НЕ ВЫПИСЫВАЕТ»

Депутат Инна Святенко считает, что сократить число ЧП с нападением собак до минимума можно только ужесточением правил по их содержанию.

- На мой взгляд, нам нужны две меры. Первое. Должен быть создан реестр домашних собак. Чтобы все питомцы вносились в единую базу, чтобы городские власти точно знали - здесь у человека живет немецкая овчарка, а здесь - бульдог. Второе. Нужно обязать всех владельцев проходить курсы «Собака в городе». Их проводят кинологические клубы. Там подаются основы дрессуры и правильного содержания животного в условиях квартиры, рассказывают об административной ответственности, которая грозит за нарушения.

- Сейчас за прогулку без намордника или поводка могут оштрафовать максимум на 2 тысячи рублей. А если поднять ставки до 10 - 20 тысяч рублей за нарушение?

- В Кодексе об административных правонарушениях Москвы штрафы достаточные. Проблема в том, что правила выгула никто не контролирует. Я не слышала никогда ни об одном протоколе, составленном на такое правонарушение. Если бы человек заплатил раз две тысячи рублей, два, три, это - я вас уверяю - его тоже бы дисциплинировало. А у нас законы есть, штрафы прописаны, но они не применяются. Нужно, чтобы этот контроль взял на себя какой-либо орган. Москва в одностороннем порядке такую норму ввести не может. Нужны решения на федеральном уровне.

Конкретно

Конкретно

ИСТОЧНИК KP.RU

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